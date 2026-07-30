A cuánto cotiza el dólar hoy, 30 de julio: dólar blue, MEP y todo lo que necesitas saber este jueves

En el arranque de este jueves 30 de julio, el mercado cambiario abre las operaciones bajo la lupa de un fuerte cambio institucional en puerta. El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, estructurado en cuatro ejes centrales: fijar como único objetivo la preservación del valor de la moneda, prohibir de forma taxativa la emisión para financiar al Tesoro, eliminar las letras intransferibles del Estado y blindar la estabilidad de la gobernanza de la entidad.

La iniciativa busca enviar una señal de máxima previsibilidad a la city financiera en un momento en que las pantallas reacomodan sus fichas de apertura. Mientras la plaza analiza el alcance de este nuevo marco normativo para la autoridad monetaria, las cotizaciones institucionales y el mercado informal definen el pulso del billete verde en la región. A continuación, repasamos la grilla actualizada con los valores del día y qué tener en cuenta para tus operaciones.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: jueves 30 de julio 2026

La banca pública de referencia abren las operaciones, este jueves 30 de julio 2026, con los siguientes valores en pantalla:

Dólar oficial (compra): $1465,00

(compra): Dólar oficial (venta): $1515,00

(venta): Dólar tarjeta (consumos en el exterior): $1969,50

(consumos en el exterior): Dólar mayorista (operaciones comerciales): $1496,00

Según los criterios institucionales del Banco Nación (BNA), el valor del dólar oficial minorista sostiene el sendero de microajustes, pautado por la autoridad monetaria. Por su parte, el dólar tarjeta contempla el 30% fijo a cuenta de Ganancias tras la eliminación del Impuesto PAIS, consolidando un parámetro estable para consumos y servicios externos.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: jueves 30 de julio 2026

En el segmento de capitales e instrumentos financieros administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones bursátiles abren de la siguiente manera:

Dólar MEP (dólar bolsa) : $1524,06

: Dólar CCL (Contado con Liquidación): $1585,68

(Contado con Liquidación): Dólar blue (mercado informal): se posiciona en $1522,90

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este jueves 30 de julio 2026

jueves 30 de julio 2026 . En Neuquén , el dólar oficial cierra su actividad en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.



. En , el cierra su actividad en el a: $1.455 para la compra. $1.525 para la venta. jueves 30 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrecía a:

$1.470 para la compra.

$1.520 para la venta.

Análisis de mercado: muro de contención y el fin de la cosecha gruesa

Aunque el Banco Central acumula compras por US$ 1.963 millones en julio, la dinámica de acumulación dejó al descubierto una marcada desaceleración: el grueso del saldo positivo respondió a solo dos jornadas de adquisiciones masivas, mientras que en el resto del mes el ritmo diario cayó a un promedio de entre US$ 25 y US$ 40 millones.

Frente al cierre estacional de las ventas del sector agropecuario, la oferta de divisas comienza a achicarse significativamente, acortando el margen de la autoridad monetaria para absorber dólares en el mercado de contado sin generar tensiones en la cotización.

Ante este escenario de menor liquidez del campo, el Ejecutivo activó un esquema técnico alternativo para sostener el equilibrio sin comprometer las reservas internacionales. Por un lado, multiplicó la intervención en el mercado de futuros, donde el volumen abierto saltó de US$ 193 millones en mayo a cerca de US$ 1.490 millones en julio según estimaciones privadas; por el otro, apuntaló el incentivo al carry trade garantizando rendimientos mensuales en dólares de entre 0,1% y 0,6%.

De esta manera, al mantenerse al margen de la plaza de contado, el Gobierno logra contener el precio del dólar mayorista y estimular la venta de divisas, desincentivando la demanda de cobertura sin quemar reservas en el intento.