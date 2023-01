Nueva denuncia por abuso policial en Río Negro: esta vez en Catriel

La policía de Río Negro sumó una nueva denuncia por abuso policial: esta vez ocurrió en Catriel. El denunciante dijo que lo demoraron 8 horas en una celda solamente por “averiguación de antecedentes”. En la acusación, que fue recibida por el fiscal Leandro López, relató que lo golpearon en la Comisaría 9 de esa localidad y que se burlaron durante gran parte de su estadía en la unidad.



El denunciante es un docente de 31 años de esa localidad. Detalló que el lunes regresaba a su casa en horas de la madrugada y se acercó a consultar a un efectivo porque había un gran operativo a escasos metros de su vivienda. “Uno de ellos me respondió ´seguí caminando´. Fue lo que hice, pero antes de llegar a la esquina me redujeron y me llevaron a la comisaría”. Agregó que mientras lo tomaban lo los hombros uno de ellos le gritó “zurdo de mierda”.



En la unidad penal consultó cuál era el motivo de la detención y le dijeron que era por averiguación de antecedentes. Detalló que pudo reconocer a todos los efectivos que participaron del procedimiento y que ya tomó contacto con el fiscal López.



“Antes de ingresar al calabozo, me patearon las piernas, me insultaron y no me dejaron tomar contacto con mi familia. Luego de varias horas de insistir, me dejaron enviar un mensaje de WhatsApp””, indicó a RIO NEGRO.



El último antecedente público en Catriel fue la denuncia de un periodista de esa localidad contra tres policías. En 2021 fueron condenados, por vejaciones e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos Nelson Torres, Sergio Inostroza y Fernando Berdugo.

Además, Berdugo fue responsable de desobedecer una orden judicial ya que la jueza de Paz Georgina Garro había ordenado su liberación, y lo soltaron cinco horas después. En ese ínterin el joven recibió varios golpes.



La fuerza policial, especialmente en el corredor del Alto Valle Oeste, atraviesa una crisis que se agravó con el crimen de Jorge Gatica en la comisaría 45 de Cipolletti. Por ese hecho, hubo cambios en los mandos de la Regional Quinta que tiene a cargo de Catriel a Fernández Oro.

Daniel Uribe dejó su lugar a Gustavo Javier Llanqueleo. Por esa causa hay cinco policías imputados y se trata del hecho más grave en la historia de la policía de Cipolletti.