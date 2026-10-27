Nuevos indicios en el caso Nancy Godoy: investigan prendas quemadas en la estancia

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años buscada en Esquina, Corrientes, sumó nuevos indicios tras el hallazgo de prendas quemadas y cuchillos en el puesto donde dormía Irineo Zarza, capataz de la estancia El Curupí. Entre las ropas habría una campera perteneciente a la maestra.

Nuevos indicios en el caso Nancy Godoy

Según detalló Clarín, la precaria construcción está ubicada a menos de 200 metros de la Escuela 626 del paraje El Malezal, donde Godoy trabajaba desde hacía algunos meses. El hallazgo abrió interrogantes sobre las primeras inspecciones realizadas en el lugar.

Los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González sostienen que la docente fue víctima de un femicidio y consideran a Zarza el presunto autor material. El juez de Garantías Gustavo Vallejos dictó la prisión preventiva para Zarza, Felipe Sandoval y el matrimonio integrado por Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas. Ernesto Ezequiel Bordón, primer detenido del caso, fue imputado por falso testimonio.

La búsqueda continúa con un operativo policial que incluye 90 agentes, drones, perros y personal a caballo. El abogado querellante Gustavo Briend también pidió que los propietarios de la estancia vuelvan a declarar y espera obtener información de los celulares secuestrados.

Otro punto central es el testimonio de Leguizamón, quien aseguró haber visto a Nancy el 9 de octubre. Sin embargo, el teléfono de la docente se activó por última vez el día 7, a las 20.45. En la vivienda de la acusada encontraron alpargatas y una campera que serían de Godoy.

Los investigadores sospechan que el móvil pudo ser un ataque sexual, aunque reconocen que no encontrar el cuerpo dificultaría probarlo. El Ministerio Público Fiscal aclaró que la hipótesis de femicidio no implica abandonar la búsqueda.