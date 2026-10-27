Un tornado en Chile destruyó un colegio y varias casas: una especialista explicó por qué no se pudo anticipar

Un tornado de categoría EF-2 causó importantes daños materiales este lunes en Requínoa, en la Región de O’Higgins, en el centro de Chile. El fenómeno afectó más de 70 viviendas, destruyó parte de un establecimiento educativo y provocó interrupciones en el suministro eléctrico. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Según informó el medio Biobio Chile, el evento también afectó a la comuna de Rengo. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) lo clasificó de manera preliminar como un tornado EF-2, una categoría asociada a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora.

Tornado en Requínoa: los daños que sufrió el Colegio Tricahue y las viviendas

Uno de los sectores más afectados fue el del Colegio Tricahue, ubicado sobre avenida Comercio, en Requínoa. El establecimiento sufrió daños de distinta consideración en su infraestructura y quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales.

Las imágenes muestran destrozos en el edificio desde distintos ángulos. Algunos registros fueron tomados desde la carretera y otros desde el interior del colegio, donde se pueden observar las consecuencias del paso del fenómeno meteorológico.

Hasta el momento, el colegio particular Tricahue no comunicó cómo continuarán las actividades académicas. La situación del establecimiento quedó pendiente de una definición por parte de sus autoridades.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó que las viviendas afectadas presentaban distintos niveles de daños, principalmente en sus techumbres. Además, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que 8.045 clientes quedaron sin suministro eléctrico.

Por qué no se pudo pronosticar el tornado que golpeó el centro de Chile

La meteoróloga de Chilevisión Allison Göhler explicó que anticipar el fenómeno era prácticamente «imposible», tanto por las limitaciones técnicas para detectar su formación como por la falta de antecedentes históricos de tornados en la Región de O’Higgins.

“Imposible. Imposible de pronosticar, sobre todo tan al norte; hay que recordar que este es el primer registro de tornado en la región. Por lo tanto, nunca se había visto, según los reportes que hay desde 1800, nunca se había reportado un tornado, tromba o embudo en la región. Nos sorprende a todos”, sostuvo la especialista.

Göhler también se refirió a las herramientas que permiten detectar cambios en las condiciones atmosféricas. Según explicó, los radares meteorológicos pueden advertir variaciones en la velocidad del viento y aportar información para emitir avisos preventivos.

“Con el uso de radares se puede ver el cambio de la velocidad del viento con anticipación. Media hora antes, se puede ver que algo se está formando para enviar una alerta de precaución”, señaló la meteoróloga.

Temporal en Chile: las alertas por lluvias y vientos intensos en otras regiones

El tornado se produjo en medio de un temporal que afecta a Chile desde la semana pasada. Ante el pronóstico de nuevas condiciones de inestabilidad, las autoridades emitieron alertas para las regiones del Maule y Metropolitana, donde se encuentra Santiago.

Entre los riesgos señalados figuran las ráfagas intensas, capaces de desprender techos y provocar daños en construcciones, además de tormentas con granizo y precipitaciones intensas en períodos breves, especialmente en sectores precordilleranos de la Región Metropolitana.

Los pronóstico también anticiparon que las lluvias podrían extenderse durante las próximas semanas, con una disminución a medida que se acerque el verano austral. Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones del tiempo ante la posibilidad de nuevos episodios de inestabilidad.