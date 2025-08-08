Ofrecen $5 millones para esclarecer un homicidio en Chubut: lo mataron en 2017 y no hay detenidos

El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad oficializó en el Boletín oficial de hoy, 8 de agosto el ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de pesos destinada a quienes aporten datos útiles que permitan esclarecer el homicidio de Rolando Fabio Grenier, ocurrido en 2017 en Trelew, Chubut. La medida busca dar un impulso a una causa que se encuentra estancada.

La Resolución 947/2025, firmada por la ministra Patricia Bullrich, detalla que la iniciativa responde a un requerimiento de la Unidad Fiscal de Trelew, a cargo del doctor Néstor Fabián Moyano. El objetivo es obtener información sobre el autor o los autores del crimen.

El expediente judicial indica que Rolando Fabio Grenier, de 33 años, fue hallado sin vida el 18 de junio de 2017 con múltiples heridas de arma blanca. A pesar de los años transcurridos, hasta la fecha se desconoce la identidad del perpetrador.

Crimen en Chubut: sin pistas, los avances de la investigación

Según se desprende de la investigación, una videofilmación de un hotel cercano capturó un momento clave. En la grabación, se observa a la víctima corriendo y, diez segundos después, a un segundo sujeto de contextura física delgada, que lo sigue. Este último, presunto autor del hecho, vestía buzo o campera a rayas horizontales, jean claro y zapatillas oscuras.

La resolución establece que quienes cuenten con información sobre el crimen pueden comunicarse de manera gratuita a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad. La identidad de los informantes se mantendrá en estricta reserva.

Además, el pago de la recompensa se realizará en el Ministerio o en el lugar que designe la titular de la cartera, previo informe de la autoridad judicial sobre la utilidad de los datos brindados. El anonimato del aportante será un requisito fundamental para concretar el pago.

La decisión se ampara en la Ley N° 26.538, que faculta a la cartera de Seguridad a ofrecer recompensas en casos donde la información es crucial para avanzar en la investigación. En este marco, se busca motivar a testigos o personas que puedan tener datos relevantes para la causa.

El Ministerio de Seguridad también instruyó a las Fuerzas Federales a difundir en todos sus canales un afiche con la información de la recompensa, con el fin de ampliar el alcance de la búsqueda y lograr finalmente dar con el responsable del asesinato.