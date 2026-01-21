Otorgan la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev, el ruso acusado de liderar una secta en Bariloche

El juez federal concedió la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev, el exmilitar ruso detenido en Bariloche y acusado de liderar una presunta secta, tras evaluar su delicado estado de salud mientras permanecía alojado en la Unidad 6 de Rawson. La resolución fue confirmada en exclusiva a Diario Río Negro por su abogado defensor, Carlos Broitman, quien sostuvo que la decisión se basó en la falta de atención médica adecuada durante casi seis meses de detención.

“Demostramos la negligencia después de casi seis meses”, afirmó Broitman. El abogado explicó que la defensa presentó un perito de parte, cuyas conclusiones coincidieron con las de los médicos propuestos por la propia defensa.

La prisión preventiva había sido extendida en septiembre del 2025.

La condición de salud como argumento

“No se podía diagnosticar y, si algún diagnóstico salía más o menos, era de peligro inminente en la vida de Rudnev; el juez entendió entonces que no se podía tener a una persona sometida a un proceso en esas condiciones”, detalló.

La audiencia se realizó este miércoles por videollamada, comenzó a las 12 y se extendió durante cuatro horas. Al finalizar, Broitman adelantó que el proceso judicial tendrá un nuevo momento clave el 3 de abril, cuando la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Arrigo deberá formular la acusación formal contra Rudnev y varias mujeres de ciudadanía rusa, a quienes la investigación señala como parte de la estructura que él encabezaría. “Técnicamente se va a demostrar su inocencia”, sostuvo el defensor.

En relación con el estado de salud del imputado, Broitman señaló que Rudnev perdió 50 kilos desde su detención y que presenta múltiples patologías clínicas. “Todas están demostradas por los médicos ofrecidos por la defensa y en coincidencia con los profesionales que convocó la acusación”, aseguró.

Rudnev está alojado en la Unidad de Detención 6 de Rawson.

También denunció falencias graves en la atención médica dentro de la Unidad 6, principalmente por la barrera idiomática. “Usaban el traductor de Google para llevarle medicamentos que Rudnev no reconocía. La asistencia había sido ordenada por el juez y no se cumplió debidamente”, afirmó.

El abogado aclaró a este medio que no se le negaron los tratamientos, pero sostuvo que “el sistema lo llevó a no tener un diagnóstico médico eficiente”, una situación que —según indicó— fue reconocida incluso por peritos del Ministerio Público Fiscal. “Una persona que tenía 150 kilos ahora pesa 100, no tuvo una dieta adecuada, tiene pérdidas de sangre, es hipertenso, tiene problemas respiratorios y hay exámenes ordenados que no se le hicieron”, enumeró.

Además, señaló que existen constancias escritas en las que su defendido solicitó atención médica: “Quedaron las pruebas de la negativa y él firmaba: ‘por favor, quiero ser atendido’”.

La postura de la defensa

Sobre la causa de fondo, que mantiene a Rudnev detenido desde abril de 2025 con una prórroga de prisión preventiva dictada en septiembre, Broitman fue categórico: “Tenemos elementos para destruir toda la acusación, ni saben cómo lo van a acusar”. El caso se inició tras una denuncia hospitalaria en Bariloche, donde una mujer rusa dio a luz presuntamente en estado de vulnerabilidad y bajo presiones de una secta. Al respecto, el defensor afirmó: “Hay una víctima que no es víctima”, y sostuvo que ni la mujer ni el defensor del menor acreditaron ese estado ni denunciaron a Rudnev.

Broitman también cuestionó otras imputaciones difundidas en la causa. Negó que la mujer fuera menor de edad al momento del parto y rechazó que Rudnev tuviera cocaína en su poder. “Se dijo que tenía droga y se acreditó que eran medicamentos, no pastillas de cocaína; todo era medicina de venta libre”, indicó.

El hombre estuvo detenido en otros países por graves delitos. Foto: archivo

«Caza de rusos»

Consultado sobre el trasfondo de la investigación, sostuvo que “hubo una caza de rusos en Bariloche” y afirmó que el caso se construyó a partir de los antecedentes del acusado. “Se comieron el cuento de que era una banda organizada para sacar chicos del país y traficar chicos”, expresó.

Finalmente, el defensor aseguró que la defensa incorporó pruebas que indican que las personas que acompañaban a Rudnev eran “su mujer, asistente y amigas” de su círculo cercano.

También negó la existencia de lavado de dinero. “En dos meses no compraron nada, no trajeron ningún patrimonio; lo único que hay es una camioneta”, señaló. Y concluyó: “Él vino a buscar la paz acá, no vino a armar una escuela de yoga ni a promocionar un culto”.

En la causa que investiga la posible existencia de una organización que reclutaba mujeres rusas, desplegó operativos y detenciones en Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.