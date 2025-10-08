Secta rusa en Bariloche: una acusada rompió el silencio y defendió al líder detenido, Konstantin Rudnev

Una de las mujeres imputadas en la causa por la presunta secta rusa que operaba en San Carlos de Bariloche declaró ante la Justicia y defendió al líder detenido, Konstantin Rudnev, acusado de haber explotado sexualmente a mujeres y planificado maniobras para eludir la justicia internacional.

La audiencia, que se extendió por casi cinco horas, tuvo lugar esta semana y fue seguida de cerca por los investigadores del caso. Rudnev continúa detenido con prisión preventiva en el penal federal, mientras la Fiscalía avanza en la toma de nuevas declaraciones testimoniales.

«Se basó en defenderlo a él»

Según informes a los que tuvo accedo Noticias Argentinas, la mujer que declaró se presentó como pareja de Rudnev y centró su testimonio en defenderlo. “Se basó en defenderlo a él”, confirmaron fuentes vinculadas a la causa, al tiempo que precisaron que “dijo cosas que no se condicen con las pruebas”.

Durante su exposición, también hizo referencia a “cuestiones de libertad de expresión” y evitó responder las preguntas formuladas por el Ministerio Público Fiscal.

La declaración fue respondida únicamente ante sus abogados defensores y no ante la Fiscalía, lo que generó malestar entre los investigadores, quienes sostienen que su versión contradice elementos claves ya incorporados al expediente.

Más audiencias y detenidos

Por cuestiones de tiempo, otras tres mujeres citadas a declarar no pudieron presentarse y se prevé que el próximo 15 o 16 de octubre se realice una nueva audiencia. Rudnev permanecerá bajo prisión preventiva hasta el 1 de diciembre de 2025, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades y eventuales delitos conexos.

En total, la causa cuenta con 21 imputados: 19 mujeres y dos hombres. De ellos, solo el líder ruso permanece detenido. Los demás fueron excarcelados en abril pasado, aunque siguen bajo medidas cautelares y con restricción de acercamiento a posibles víctimas.

Cómo comenzó la investigación

El expediente se originó en marzo, cuando una joven rusa de 22 años dio a luz en el hospital zonal de Bariloche. Según la investigación, el nacimiento fue parte de una maniobra para registrar al bebé como hijo de Rudnev y así facilitarle la obtención de la nacionalidad argentina, con el fin de evadir un pedido de captura internacional emitido por Montenegro.

El caso es considerado uno de los más complejos en los procesos judiciales recientes de la Patagonia, por la magnitud del grupo y la red internacional que se intenta reconstruir a partir de las pruebas.