Pasará 11 meses en prisión por agredir y amenazar a su expareja en Bariloche

Un sujeto que violó la prohibición de acercamiento a su expareja, ingresó a su casa por la fuerza y la agredió con golpes y amenazas fue condenado a 11 meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras aceptar su responsabilidad en el marco de unjuicio abreviado.

El violento episodio repite un patrón que se sucede con frecuencia en conflictos enmarcados en la violencia de género, pero que en muchos casos se cierran con medidas cautelares y penas en suspenso.

Esta vez la multiplicidad de delitos, la abundancia de pruebas y la reincidencia jugaron en contra del imputado, según reconoció el abogado defensor, Marcos Miguel, quien dio por hecho que de llegar a un juicio existía una alta probabilidad de fallo desfavorable para su defendido. Le aconsejó entonces aceptar la solución alternativa.

El fiscal Marcos Sosa Lukman expuso los detalles del caso, según los cuales el acusado ingresó al hogar de la mujer en la madrugada del último 30 de mayo tras forzar la puerta y pese a su negativa expresa, la amenazó, la golpeó y le provocó lesiones, encuadradas luego como “de carácter leve”.

Señaló además que existían constancias múltiples de lo ocurrido, informes médicos, testimonios, llamados a la línea 911 y evidencias sobre el contexto previo de violencia de género. Las pruebas reunidas resultaron abrumadoras y propiciaron el acuerdo en juicio abreviado.

El agresor reconoció su responsabilidad en los hechos, la calificación legal y la pena acordada. El juez Sergio Pichetto homologó el acuerdo y condenó al imputado por violación de domicilio, lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y amenazas simples, todo en concurso real.

Como tiene una condena previa en suspenso, el hombre quedó sujeto a lo que defina la fiscalía sobre una posible unificación de penas, que podría extender el plazo de privación de la libertad.