Lo imputaron por lesionar a su expareja y su pequeño hijo en Bariloche: deberá cumplir restricciones

Un hombre que agredió a golpes y amenazó de muerte a su expareja y al hijo de ambos en un estacionamiento de Bariloche fue acusado por esos delitos, en todos los casos agravados por el vínculo y por el contexto de violencia de género.

Los hechos imputados ocurrieron el último 11 de enero en el «parking» cubierto de un shopping. Según el relato que expuso el fiscal Álvaro Viterbori, el imputado se encontraba allí con la mujer y el pequeño hijo que tienen en común, cuando a raíz de una discusión “se tornó agresivo”, y comenzó a insultar a su expareja, empujarla y aplicarle golpes del puño, además de “agredir al bebé”.

Sin cesar en su agresión, tomó de los pelos a la mujer, la amenazó de muerte, la obligó a subir al vehículo y “revoleó al niño en el asiento trasero”, según consta en la imputación. Luego, salió del estacionamiento sin acatar la voz de alto de dos policías que habían sido convocados por testigos, condujo por la calle Elflein y se detuvo a las pocas cuadras, donde descargó nuevas amenazas de quitarle la vida a la víctima y a su hermana.

Las constataciones posteriores demostraron que la mujer sufrió «edema en el labio superior, esquimosis puntiforme en el rostro y el niño terminó con escoriaciones en el cuero cabelludo, en un párpado, la nariz y una mano». Todas lesiones de carácter leve.

Viterbori dividió la acusación en “tres hechos” sucesivos, en concurso real, y así fue aceptado por el juez de Garantías Víctor Gangarrosa, a pesar de la oposición de la defensa, que lo categorizó como “un solo hecho continuado”.

El juez abrió también un período de investigación de cuatro meses y el imputado no quedó detenido, pero debió fijar domicilio y tendrá restricciones de movimiento, ya que no podrá acercarse ni mantener contacto con la mujer ni con su hijo.

Agresiones continuadas

El fiscal abundó sobre el “perfil del agresor”, la relación asimétrica de poder y los “hechos en escalada” que le atribuyen, aun después de la ruptura del vínculo, y que quedaron documentados por la Oficina de Atención a la Víctima.

Como prueba de los delitos imputados ofreció certificaciones médicas, actas policiales, testimonios y registros de videocámaras.

El abogado defensor Gabriel Cáceres no desmintió lo ocurrido pero dijo que se dio “en el marco de una pelea y agresiones mutuas”, Relativizó también las amenazas y citó jurisprudencia según la cual no tienen la misma entidad cuando se producen “en un contexto de discusión, irreflexivo, y no cumplen con la intención de amedrentar”.

En relación con las lesiones sufridas por el niño dijo que no son dolosas, porque se produjeron cuando “quedó en el medio” de una discusión y “forcejeos”. Sobre las amenazas pidió descartarlas como “atípicas”.

El juez no suscribió esa línea. Acogió, por el contrario, lo planteado por el fiscal y consideró que había “evidencia suficiente para abrir una investigación” contra el acusado, por “los tres hechos”.