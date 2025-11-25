Pasará más de una década preso por matar al hombre que le robó la bicicleta en Cutral Co . Foto: archivo

Un tribunal colegiado condenó a Yamil Mesías López a la pena de 10 años y ocho meses de prisión por el homicidio de Emiliano Lamilla, ocurrido el 25 de junio de este año en la ciudad de Cutral Có. La resolución fue adoptada por unanimidad durante una audiencia realizada hoy por la mañana, luego de que el acusado fuera declarado penalmente responsable el pasado 29 de octubre.

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, Lamilla era una persona en situación de calle que había sustraído una bicicleta perteneciente a López. El imputado detectó que la pareja de la víctima ofrecía el rodado en redes sociales y se dirigió hasta su vivienda.

Al llegar al domicilio, López comenzó a insultar a la propietaria desde el exterior. En ese momento, Lamilla salió de la vivienda con la bicicleta con la intención de devolverla, pero el imputado extrajo un arma calibre 22 y le disparó dos veces, provocándole heridas que derivaron en su muerte.

El tribunal que dictó la pena estuvo integrado por los jueces Lisandro Borgonovo y Diego Chavarría Ruiz, y la jueza Vanesa Macedo Font. Todos avalaron el pedido del asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Federico Cúneo, quien había solicitado una condena de prisión efectiva.

Durante la audiencia, Cúneo fundamentó que el delito correspondía a homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y planteó que la pena debía establecerse en 10 años y 8 meses. El planteo fue aceptado por el tribunal sin objeciones.

La teoría del caso expuesta por el MPF detalló que el hecho ocurrió alrededor de las 0.30 del 25 de junio, cuando López llegó en moto junto a su pareja a una vivienda ubicada en la calle Plaza Huincul al 1600. Allí se encontraban la víctima y otra mujer.

El acusado comenzó a gritar e insultar para exigir que salieran a la calle. Fue entonces cuando Lamilla entregó la bicicleta robada, pero mientras intentaba alejarse, López sacó un arma de entre sus ropas y efectuó al menos dos disparos, uno de los cuales le impactó en un pulmón.

La declaración de responsabilidad del imputado ya había sido acordada el 25 de octubre, quedando pendiente únicamente la determinación de la pena. Con la resolución adoptada hoy, López fue constituido en detenido para iniciar el cumplimiento efectivo de la condena.