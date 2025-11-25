Final del juicio por dos kilos de cocaína en un micro de Río Negro: intensa discusión por pruebas y la «mochila gris»

El Tribunal Oral Federal de General Roca presenció el cierre de la etapa de debate en el juicio oral y público contra Óscar Flores Solís, acusado de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. La jornada final, celebrada este martes 25 de noviembre, se convirtió en una intensa jornada de litigación donde la defensa expuso una serie de planteos de nulidad y exclusión probatoria que, de ser aceptados, podrían derivar en la absolución del imputado. En contrapartida, la Fiscalía federal pidió que sea condenado y extendió toda su teoría del caso ante los magistrados.

El caso, centrado en el secuestro de casi 2 kilogramos de cocaína con el sello del «delfín» hallados en un colectivo de larga distancia en el puesto de control de la Ruta Nacional 22, en Río Colorado, dejó al descubierto una profunda discusión sobre las prácticas de investigación de las fuerzas de seguridad en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal.

El imputado siguió la audiencia por Zoom. Foto Alejandro Carnevale.

La Fiscalía, a cargo de Sebastián Gallardo, solicitó la declaración de responsabilidad penal de Flores Solís, argumentando que la prueba testimonial y documental acredita que el imputado salió de Ezeiza llevando el material estupefaciente en la «mochila gris» que se encontraba en su butaca.

Sin embargo, la defensa, integrada por Sabrina Ascani Torres y Celia Delgado, sostuvo que toda la evidencia obtenida es «ilícita» y «genéticamente nula», al entender que «la investigación fue direccionada y ejecutada sin la debida autorización judicial, poniendo en riesgo derechos fundamentales como la intimidad y el debido proceso».

El tribunal, compuesto por los jueces Alejandro Cabral, Simón Bracco y Ernesto Sebastián, deberá ahora expedirse con el veredicto que marcará el destino de Flores Solís.

La acusación de la Fiscalía: un viaje de 1100 km con drogas

El Ministerio Público Fiscal (MPF) se basó en una denuncia anónima inicial y el rastreo posterior que permitió identificar a Óscar Flores Solís como la persona que transportaría la droga desde Buenos Aires hasta Río Colorado. Según el alegato fiscal, el hecho de que Flores Solís -hijo de un hombre condenado por narcotráfico y hermano de otro interno-, reunía la mayoría de las características de la denuncia, justificó el operativo.

El fiscal Gallardo detalló cómo se probó el hecho ilícito. Para eso, repasó el relato de los choferes del micro, quienes declararon que vieron a Flores Solís ascender al micro en Ezeiza con dos mochilas (una negra y otra gris).

Hizo foco en el relato de un agente y guía del can, quien declaró que «el perro marcó la mochila gris que se encontraba sobre el compartimento superior de la butaca 36.»

Además, relató que la cocaína, con un peso de 1,995 kg y una pureza del 83%, estaba acondicionada dentro de la mochila, lo que, según la Fiscalía, «trasciende la simple posesión o un consumo personal del estupefaciente». Esta cantidad sería capaz de producir 16.495 dosis ungulares.

El MPF señaló también que la pericia sobre el teléfono de Flores Solís arrojó que, dos días antes de partir, el imputado había visitado sitios web relacionados con «procedimientos en ruta» y «controles por estupefacientes», una conducta que buscana anticipar un control judicial.

En su solicitud de condena, el fiscal Gallardo invocó el artículo 5° inciso C de la Ley 23.737 (transporte de estupefacientes) en calidad de autor, haciendo hincapié en que el imputado recorrió «más de 1100 km para llegar a la ciudad de Río Colorado a nuestra región y permanecer ese escaso tiempo que ya señalé».

La defensa: doble nulidad, sesgos y acusación de un proceso «viciado»

La estrategia de la defensa, expuesta por Celia Delgado, se centró en la regla de exclusión probatoria y la nulidad absoluta de la investigación, un planteo por el cual «la defensa se vio obligada a reeditar en el juicio» tras haber sido rechazado en instancias previas.

La defensa argumentó la nulidad en dos actos procesales. La abogada planteó que la investigación nació «nula de nulidad absoluta» porque la prevención policial direccionó la investigación a la familia Flores Solís-Caballero a partir del 12 de diciembre de 2024, sin notificar al imputado y sin la debida autorización jurisdiccional para continuar con la investigación.

Delgado citó el artículo 253, último párrafo, del Código Procesal Penal Federal, que exige al fiscal, una vez individualizado el posible autor de un ilícito, solicitar una audiencia unilateral ante el juez de garantías para seguir investigando sin notificarlo. «Esta pauta de defensa en juicio… que no lesiona la expectativa de privacidad», explicó Delgado.

Según la letrada, la prevención solicitó información sensible (viajes, visitas penitenciarias, grupo familiar) a bases de datos como el SENAC sin una orden judicial previa, constituyendo una «intromisión en la vida privada de las personas» que contraría las bases de un Estado constitucional de derecho.

Otro de los argumentos de la defensa se basó en la acusación por un «sesgo claro de derecho penal de autor», donde se investigó a Óscar Flores Solís solo por ser «el hijo de Flores Caballero» (condenado por narcotráfico), un «candidato perfecto para ser imputado» sin evidencia objetiva real.

El segundo punto de nulidad se centró en el procedimiento realizado en el colectivo, al que la defensa calificó como una «requisa ilegal» sin orden judicial, en violación al artículo 138 del Código Procesal Penal Federal.

Un punto fuerte se vivió cuando la defensa alegó que la orden de requisa obtenida por la Fiscalía a las 4 de la mañana (cuando el procedimiento ya llevaba una hora y media) contenía «información sesgada, es parcial», ya que no le informaron al juez que la mochila gris no la había reconocido Flores Solís, ni que el micro ya había sido requisado con canes.

Delgado recordó que el art. 138 solo habilita la requisa sin orden ante situaciones de urgencia, requisito que no concurría: «hacía ya dos días que contaban con toda la información… No había urgencia, no era un procedimiento de rutina». Para el equipo defensor, la ausencia de orden y de urgencia convierten el hallazgo en prueba ilícita.

El alegato defensista concluyó atacando directamente la conexión entre Flores Solís y la mochila gris, más allá de los vicios legales. La defensa cuestionó la fiabilidad del testimonio de los choferes y la validez del marcaje del can.

Delgado reveló que uno de los choferes, en un testimonio previo a la defensa, había manifestado no recordar si el asistido llevaba dos mochilas, y que en el juicio recordó la existencia de la segunda mochila solo luego de que la Fiscalía le «mostró toda mi primera declaración», una práctica que la defensa calificó de «ilícita» y que contamina el testimonio.

Qué dijo el imputado

En su breve declaración, el propio imputado, Óscar Flores Solís, exhibió una foto que, según su versión, la Fiscalía tenía en su legajo pero no presentó como evidencia, donde se lo ve en la terminal «esperando el micro con una sola mochila».

Flores Solís se describió como un trabajador de la construcción y relató que vive a partir de un sueldo de hasta $700.000 quincenales. De esta manera, negó tener bienes o cuentas bancarias.

«¿Puede ser un narcotraficante, una persona que no tiene un auto, una moto, una casa, una cuenta bancaria que no tiene nada a su nombre?», alegó Delgado.

El imputado insistió: «Yo jamás subí con dos las mochilas. Y sobre la mochila gris que nunca la vi, nunca la tuve en mis manos».

La respuesta de la Fiscalía y cuarto intermedio de cara al veredicto del tribunal

El fiscal Gallardo rechazó los planteos de nulidad. Sobre el Artículo 253, afirmó que la regla solo se aplica cuando existe «autor idealizado», lo que implica que haya «prueba de un hecho y de su sujeción en un tipo penal», y que una denuncia anónima inicial no alcanza para cumplir con ese requisito. «Esa era el momento oportuno además que ha precluido para hacer estos planteos y no llegar a este debate con estas cuestiones», afirmó Gallardo, señalando que la defensa debió usar la vía del artículo 133 para el saneamiento.

Respecto a la requisa, el fiscal alegó que la orden judicial fue solicitada bajo el Artículo 137 (existencia de investigación previa), y no bajo el Artículo 138 (urgencia), ya que el procedimiento del can detector «desencadenó la orden de requisición».

El Tribunal, tras escuchar los alegatos de las partes y la última palabra del imputado, pasó a un cuarto intermedio para deliberar. Se espera que el veredicto sea dictado en las próximas horas.