El Gobierno confirmó que inició un arbitraje contra Reino Unido por la explotación "ilegal" de petróleo en Malvinas

Mientras Javier Milei disertaba en la Sociedad Rural de Palermo, la Oficina del Presidente lanzó un comunicado clave sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El texto informó que Argentina enfrentará al Reino Unido ante un tribunal internacional con el fin de frenar sus actividades de explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

Malvinas: el comunicado del Gobierno

«La República Argentina sigue avanzando en el procedimiento para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decrete las medidas provisionales solicitadas el pasado 13 de octubre, a fin de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte», comienza el comunicado. Tras esto confirmar que enfrentará al país británico en una audiencia que se realizará los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.

La presentación fue realizada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, de la Cancillería, del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro de la Nación. El comunicado se remarca que el objetivo es «proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos que pertenecen a todos los argentinos».

Desde la Presidencia detallaron que la defensa argentina cuenta también con un equipo internacional que estará integrado por tres especialistas de trayectoria en la materia:

Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque

exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales

expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS)

Sobre el cierre del comunicado, el Gobierno reiteró que «seguirá defendiendo los recursos naturales de la República Argentina y sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y no admitirá que los ilegítimos intentos del Reino Unido los menoscaben».