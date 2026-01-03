Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta: “Será seguida en domicilio”

La expresidenta argentina Cristina Kirchner recibió el alta hospitalaria luego de dos semanas de internación por un cuadro de apendicitis por el que fue intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre, según un comunicado médico difundido este sábado. Los detalles.

Cristina Kirchner recibió el alta médica

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio”, informó el parte del Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

Kirchner, de 72 años, fue hospitalizada de urgencia por fuertes dolores abdominales, luego de recibir autorización judicial para el traslado desde su domicilio, donde cumple desde junio una condena de seis años de prisión por corrupción.

El centro asistencial detalló que la paciente seguirá con un tratamiento con antibióticos por vía oral y “será seguida en domicilio por su equipo médico personal”.

Cristina Kirchner fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023.

AFP