El dramático pedido de la mamá de la nena atropellada por un patrullero en Plottier: «No castiguen»

Son momentos de tensión en Plottier por el dramático choque de un patrullero a una nena que iba en bicicleta. Mientras la víctima permanece en terapia intensiva, vecinos se reunieron para manifestase frente a la Comisaría 46. Qué se sabe de la persecución que antecedió el choque.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió este miércoles cerca de las 19, entre las calles Reconquista y Güemes, en el barrio Los Álamos.

Allí, «un móvil de la Policía de Neuquén atropelló a una niña de 9 años que andaba en bicicleta», confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

La joven quedó tendida en el suelo y, debido a la gravedad del choque, empezó a convulsionar. Según se pudo apreciar de las primeras imágenes que circularon en redes sociales, personal policial la asistió en el lugar en primera instancia.

La nena fue trasladada en ambulancia al hospital Castro Rendón, en donde registraron que sufrió «diversas fracturas» y un politraumatismo grave. La joven tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y permanece internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

Después del siniestro, testigos y vecinos de la zona acusaron al móvil policial por circular sin sirena e incluso compartieron imágenes de una cámara de seguridad de un kiosco cercano a la zona del incidente, la cual muestra a una camioneta oficial circulando a alta velocidad sobre una calle de tierra.

Este jueves a la tarde, se reunieron frente a la Comisaría 46 para manifestarse tras el grave y pedir respuestas por parte de Fiscalía.

En medio de la protesta vecinal, la madre de la nena habló con TOP Noticias y, en medio de la conmoción, pidió que «no castiguen» a la mujer que iba conduciendo el patrullero.

«Si bien fue negligencia lo que cometió, de todas maneras no se movió del lado de mi hija. De nada sirve castigarla. Deseémosle suerte porque ella no la debe estar pasando nada bien. Yo estuve frente a ella y lo que me dijo en la cara no me lo voy a olvidar en mi vida«, resaltó y añadió: «No olvidemos que todos nos vuelve».

Por otra parte, solicitó que «rueguen» por su hija, quien se encuentra en estado delicado: «Todo lo que resistió su cuerpo ha sido milagroso, porque es fuerte. No tengo palabras para decir».

La nena -que fue identificada como Catalina- estuvo desde las 5 hasta las 14 en una cirugía «muy riesgosa» del cráneo. Una vez que finalizó, neurocirujanos continuaron operándola en las fracturas del tobillo y el brazo derecho.

«Todos los órganos del tórax no se puede hacer nada, es un golpe muy fuerte», dijo la mamá y añadió que «tiene el cerebro muy inflamado».

En este sentido, detalló que tiene comprometido los pulmones, el hígado y los riñones, y que, ante cualquier tipo de falla, el resto de los órganos también empiezan a fallar.

En este panorama, resaltó que, aún así, logró sobrevivir a tres paros cardiacos y que además atravesó una compleja intervención quirúrgica.

Qué se sabe de la persecución policial previo al choque

Según información a la que accedió este medio, el patrullero estaba persiguiendo una motocicleta que había sido denunciada como robada. Asimismo, se le realizó un test de alcoholemia a la conductora del móvil, el cual dio negativo.

En el caso interviene el fiscal Andrés Azar quien solicitó que se haga un relevamiento de cámaras en el lugar del hecho y «en torno a los movimientos previos del móvil policial», además se notificó a Asuntos Internos de la Policía.

A su vez indicaron que el miércoles, por pedido del fiscal del caso, «se entrevistó a vecinos y vecinas del lugar del hecho, y para hoy fueron convocados familiares de la niña a la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), también para ser entrevistados».