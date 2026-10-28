Cómo hacer queso crema casero con solo 2 ingredientes: queda súper cremoso y no necesita cocción

Preparar queso crema casero es mucho más fácil de lo que parece. Con apenas dos ingredientes y sin necesidad de encender el horno, se puede conseguir una textura suave, espesa y súper cremosa, perfecta para incorporar a desayunos, meriendas y picadas.

Esta preparación está inspirada en el labneh, un queso de yogur tradicional de Oriente Medio, que se obtiene al retirar parte del suero del yogur mediante un proceso de escurrido. El resultado es una crema fresca, ligeramente ácida y muy versátil.

Lo mejor de esta receta es que solo requiere yogur natural, sal y unas horas de reposo en la heladera. Además, se puede personalizar con aceite de oliva, frutos secos, semillas o tomates secos para darle un toque especial.

Queso crema casero: los 2 ingredientes que necesitás

Para preparar esta receta no hacen falta ingredientes difíciles de conseguir ni utensilios especiales.

Ingredientes:

1 litro de yogur natural, común o griego, sin azúcar.

1 cucharadita de sal.

Para acompañar (opcional):

Frutos secos picados.

Semillas de girasol, sésamo o calabaza.

Aceite de oliva.

Tomates secos hidratados.

Hierbas aromáticas a gusto.

Cómo hacer queso crema casero con yogur: paso a paso

1. Mezclar el yogur con la sal. Colocar el yogur natural en un recipiente, agregar la cucharadita de sal y revolver hasta integrar completamente.

2. Preparar el colador. Colocar un colador grande sobre un recipiente profundo y cubrirlo con una gasa limpia apta para alimentos o una tela fina que permita filtrar el líquido.

3. Incorporar la mezcla. Volcar el yogur sobre la gasa y cubrirlo suavemente. El colador debe quedar elevado para que el suero pueda acumularse en el recipiente sin tocar la preparación.

4. Dejar reposar en la heladera. Llevar a la heladera durante 12 a 24 horas. Durante ese tiempo, el yogur irá perdiendo suero y adquiriendo una consistencia más firme.

5. Retirar y disfrutar. Cuando alcance la textura deseada, pasar el queso crema a un recipiente limpio y mezclar suavemente hasta obtener una consistencia homogénea.

El resultado es un queso crema casero de textura untuosa, sabor delicado y una consistencia ideal para acompañar distintas comidas.

El secreto para conseguir un queso crema súper cremoso

La elección del yogur es fundamental para obtener un buen resultado.

El yogur griego entero permite conseguir una preparación más espesa y cremosa, mientras que el yogur natural común puede necesitar algunas horas adicionales de escurrido.

También es importante respetar el tiempo de reposo y evitar presionar demasiado la gasa para acelerar el proceso.

Si se busca una textura suave para untar, se puede comenzar a comprobar la consistencia después de 12 horas. Para un queso más firme, conviene prolongar el escurrido.

Cómo acompañar el queso crema casero: ideas para desayunos y picadas

Una de las ventajas de esta receta es que combina con ingredientes dulces y salados.

Para una picada especial, se puede colocar el queso crema en un plato, agregar aceite de oliva y terminar con frutos secos picados, semillas y tomates secos hidratados.

También se puede utilizar en:

Tostadas: con palta, tomate o hierbas frescas.

con palta, tomate o hierbas frescas. Sándwiches: como una alternativa a los quesos untables comerciales.

como una alternativa a los quesos untables comerciales. Dips: acompañado de bastones de zanahoria, pepino o grisines.

acompañado de bastones de zanahoria, pepino o grisines. Desayunos dulces: con miel, frutas y nueces.

con miel, frutas y nueces. Wraps: combinado con vegetales frescos.

Cuánto dura el queso crema casero y cómo conservarlo

Una vez preparado, el queso crema debe guardarse en un recipiente hermético dentro de la heladera, a 4 °C o menos.

Al tratarse de una elaboración casera sin conservantes, es recomendable consumirlo dentro de los 3 a 4 días, siempre que el yogur utilizado esté fresco y no haya superado su fecha de vencimiento.

También se puede congelar, aunque al descongelarlo es posible que pierda parte de su textura cremosa y se separe algo de líquido.

Con solo dos ingredientes, esta receta permite preparar un queso crema casero delicioso, fácil y versátil. Una opción para disfrutar de una preparación tradicional de Oriente Medio y darle un toque diferente a las comidas de todos los días.