Cheesecake en taza y sin horno: la receta fácil que se prepara en microondas y queda súper cremosa

El cheesecake es uno de los postres más elegidos por su textura suave, cremosa y su inconfundible sabor. Sin embargo, prepararlo de manera tradicional puede llevar bastante tiempo. Para quienes buscan una alternativa rápida, existe una versión individual que se hace directamente en una taza y necesita apenas unos minutos de cocción.

Esta receta, compartida por la creadora de contenido gastronómico Puli Cocina (@pulicocina), propone preparar un cheesecake en microondas, sin azúcar agregada y con ingredientes fáciles de conseguir. Además, permite reemplazar algunos productos según las preferencias de cada persona.

Lo mejor es que no hace falta encender el horno ni preparar grandes cantidades. Es una opción ideal para disfrutar de algo dulce después de comer o acompañar una merienda.

Cheesecake en taza: los ingredientes para hacerlo en casa

Esta receta rinde una porción individual y se prepara con ingredientes que pueden encontrarse fácilmente en la cocina.

Para la base:

30 gramos de avena.

½ cucharada sopera de mantequilla de maní.

Opciones para reemplazar los ingredientes: la avena se puede sustituir por coco rallado, harina de almendras, frutos secos molidos o galletitas trituradas. En lugar de mantequilla de maní, se puede utilizar ⅓ de banana pisada.

Para el relleno:

100 gramos de queso crema light o yogur griego.

1 cucharada de edulcorante apto para cocción, ajustada según el producto.

1 huevo.

Un chorrito de esencia de vainilla.

Ralladura de medio limón.

Para la cobertura (opcional):

3 cucharadas de mermelada sin azúcar agregada.

Cómo hacer cheesecake en taza y microondas: paso a paso

1. Preparar la base. En un recipiente, mezclar la avena con la mantequilla de maní hasta obtener una preparación ligeramente húmeda.

2. Colocar en la taza. Distribuir la mezcla en el fondo de una taza amplia apta para microondas. Presionar con una cuchara para formar una base compacta.

3. Preparar el relleno. En otro recipiente, mezclar el queso crema o yogur griego con el huevo, el edulcorante, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

4. Integrar los ingredientes. Revolver hasta conseguir una crema homogénea y sin grumos.

5. Incorporar el relleno. Volcar la preparación sobre la base de avena, dejando espacio libre en la parte superior de la taza.

6. Cocinar en el microondas. Llevar a una potencia de 800 W y cocinar en tandas de 30 segundos. La receta original propone entre cuatro y cinco tandas, aunque el tiempo puede variar según el equipo y el recipiente.

7. Comprobar la cocción. El cheesecake debe presentar los bordes firmes y el centro sin líquido visible. Como contiene huevo, es importante que el relleno alcance una temperatura interna segura de 74 °C.

8. Dejar enfriar. Retirar del microondas, esperar a que pierda temperatura y llevar a la heladera para que adquiera una consistencia más firme.

9. Agregar la cobertura. Terminar con mermelada sin azúcar agregada y servir.

El resultado es un cheesecake individual de textura suave y cremosa, con una base delicada y un relleno que combina el sabor del queso crema con el aroma del limón y la vainilla.

Cómo preparar cheesecake sin microondas: en horno o freidora de aire

Una de las ventajas de esta receta es que también puede prepararse con otros métodos de cocción.

En freidora de aire: colocar la preparación en un molde apto para airfryer y cocinar a 180 °C durante aproximadamente 15 minutos, controlando el punto de cocción.

En horno convencional: precalentar a 180 °C y cocinar en un recipiente apto para horno durante unos 15 minutos o hasta que el relleno esté completamente cocido.

En ambos casos, el tiempo puede variar según el tamaño del molde y la potencia del equipo.

Los secretos para que el cheesecake quede súper cremoso

Aunque es una receta sencilla, algunos detalles pueden marcar la diferencia en el resultado final.

No cocinar de más: una cocción excesiva puede provocar que el relleno quede seco o gomoso.

una cocción excesiva puede provocar que el relleno quede seco o gomoso. Utilizar queso crema o yogur griego espeso: ayuda a conseguir una consistencia más firme y untuosa.

ayuda a conseguir una consistencia más firme y untuosa. Mezclar bien el relleno: permite obtener una textura pareja y sin grumos.

permite obtener una textura pareja y sin grumos. Dejar enfriar antes de comer: el reposo ayuda a que el cheesecake termine de adquirir su consistencia característica.

el reposo ayuda a que el cheesecake termine de adquirir su consistencia característica. Elegir una taza amplia: evita que la preparación se desborde durante la cocción.

Cheesecake sin azúcar agregada: una alternativa para disfrutar algo dulce

Esta versión del cheesecake permite adaptar los ingredientes y preparar una porción individual sin necesidad de elaborar una torta completa.

El queso crema, el yogur griego y el huevo aportan proteínas, mientras que la avena suma carbohidratos y fibra. La cantidad final de proteínas y calorías dependerá de los ingredientes utilizados.

Si se prepara con avena, no es una receta libre de harinas de cereales en sentido amplio, aunque no lleve harina de trigo. Tampoco está completamente libre de azúcares naturales, ya que los lácteos contienen lactosa.

Fácil, práctico y con una textura irresistible, este cheesecake en taza es una opción para quienes quieren preparar un postre casero sin pasar demasiado tiempo en la cocina.