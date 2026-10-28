El crudo relato de los sobrevivientes del trágico choque en España: «Había gente muerta debajo de los trenes»

La tragedia ocurrió durante la mañana cuando un tren de la compañía Iryo y una formación AVE de Renfe colisionaron en la línea de alta velocidad en la región de Toledo, en la vía que conecta Madrid con Sevilla.

De acuerdo con los datos brindados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y las autoridades locales, el siniestro se produjo por un alcance en el que una formación embistió por detrás a la otra que se encontraba en el trayecto. Hasta el momento se registraron 68 muertos y más de 50 heridos en el lugar.

Como consecuencia directa del violento impacto, varios vagones descarrilaron y al menos dos terminaron precipitándose por un terraplén, lo que incrementó drásticamente la gravedad del episodio. El operativo de rescate se desplegó de inmediato con la participación de múltiples dotaciones de bomberos, ambulancias, tres helicópteros sanitarios y fuerzas de seguridad que trabajaron contrarreloj en la zona rural situada entre las localidades de Urda y Los Yébenes.

Las autoridades sanitarias y gubernamentales confirmaron un saldo previsional de 68 muertes y decenas de heridos de distinta consideración, mientras los equipos de emergencia continuaban removiendo hierros retorcidos en búsqueda de posibles personas atrapadas.

En paralelo, las primeras líneas de investigación apuntan a un posible fallo en los sistemas de control y señalización o a un error humano en la gestión del tráfico ferroviario.

Los desgarradores relatos de los sobrevivientes al choque de trenes en España

Las voces de los sobrevivientes reflejaron el temor constante a un nuevo impacto y la urgencia por alejarse del área de peligro ante el riesgo de derrumbe de los vagones suspendidos. Muchos de ellos destacaron la solidaridad espontánea que surgió entre los propios viajeros para auxiliar a los más vulnerables, improvisando tareas de primeros auxilios a la espera de la llegada de los profesionales de emergencia sanitaria.

“Cuando bajamos todo fue un caos, había gente muerta debajo de los trenes y se podían ver partes de personas atrapadas”, relató con profundo dolor uno de los pasajeros que logró salir por sus propios medios de los vagones destrozados. El sobreviviente detalló que tras el estruendo inicial intentó socorrer a otros viajeros y acompañó a una empleada ferroviaria y a un joven herido que pedía asistencia urgente para mantenerse consciente en medio de la desesperación generalizada.

Otro de los testimonios más impactantes provino de un viajero que se encontraba apostado en la zona de la cafetería del tren AVE con destino a Sevilla al momento del impacto. “Fue como si me pegaran fortísimo en la espalda, volé y me golpeé la cabeza”, narró, mientras explicó que al salir al exterior observó a personas que habían salido despedidas de sus asientos a varios metros de distancia hacia el campo abierto debido a la violencia de las sacudidas sucesivas.

Medios españoles confirman que el números de muertos subió a 68 (Foto: gentileza)

Por su parte, un pasajero ubicado en la parte posterior del segundo coche, reconoció haber tenido una suerte extrema ya que la sección delantera de ese mismo vagón quedó completamente pulverizada. El hombre recordó que tras escuchar un frenazo seco y abrupto vio a múltiples pasajeros volar literalmente por el pasillo central antes de encontrarse con un escenario dantesco de heridos y estructuras metálicas colapsadas sobre el terreno.

Los relatos también hicieron foco en la angustia por los sectores más afectados de la formación, donde las vías llegaron a perforar el interior de los compartimentos. Múltiples testigos coincidieron en mencionar los gritos desgarradores de auxilio provenientes de los sectores volcados o girados sobre los terraplenes, donde los equipos de rescate debieron emplear herramientas de corte pesado para abrirse paso entre los restos de los coches siniestrados.

Minutos después del choque, la zona inmediata a las vías se convirtió en un punto improvisado de asistencia médica y contención psicológica donde predominaron los estados de shock. Varios usuarios que resultaron ilesos físicamente describieron que caminaban desorientados por los campos linderos, intentando ayudar a evacuar a los heridos más graves mientras trataban de asimilar la magnitud del accidente ferroviario.