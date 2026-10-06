“Pity” Álvarez: una nueva pericia avaló la continuidad del juicio por el homicidio de Cristian Díaz

El Cuerpo Médico Forense concluyó que Cristian “Pity” Álvarez está en condiciones de continuar sometido al juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. El informe, de casi treinta páginas, fue recibido este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que convocó a las partes para el viernes 9 de octubre a las 11.30.

«Pity» Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio

Infobae detalló que, según los especialistas, las funciones psíquicas necesarias para comprender y participar del proceso se encuentran compensadas y no existen elementos objetivos suficientes que indiquen una alteración de sus facultades que le impida comprender el alcance del juicio y ejercer sus derechos. En ese sentido, determinaron que el músico está “apto para afrontar el proceso”.

Álvarez permanece internado desde hace casi una semana en una clínica psiquiátrica por orden de un juzgado civil. Los peritos de parte de la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, participaron de la evaluación, pero firmaron el informe en “disconformidad total”.

La defensa cuestionó duramente las conclusiones. El abogado Javier Baños sostuvo que están “absolutamente en desacuerdo” y anticipó denuncias contra los profesionales que intervinieron, entre ellas por un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público y una posible “falsedad ideológica”.

Durante la evaluación presencial, los especialistas describieron a Álvarez como vigil, tranquilo y globalmente orientado. También analizaron antecedentes médicos, estudios psiquiátricos y registros audiovisuales de entrevistas anteriores, entre ellos una conversación telefónica con Moria Casán.

El tribunal deberá definir ahora cómo continuará el juicio. Si dispone su reanudación mientras Álvarez permanece internado, los peritos recomendaron garantizar su contención y supervisión durante eventuales audiencias remotas.