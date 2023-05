Policía de Neuquén se atrincheró armado con su hija y amenazó de muerte a su pareja

Un gravísimo hecho de violencia de género ocurrió en Rincón de los Sauces: un oficial de la Policía de Neuquén en actividad golpeó a su pareja, la amenazó de muerte con su arma reglamentaria y se atrincheró en su vivienda con su hija de 3 años.

El episodio, que ocurrió durante el feriado del 25 de mayo, movilizó a los jefes que trataron de convencerlo para que entregara el arma y a la niña.

Parte de la negociación entre el policía que se negaba a entregarse y sus superiores fue grabado por la hija con un teléfono celular, y es una de las pruebas que utilizó la fiscalía.

Cuatro meses de preventiva

Por pedido de la fiscal Rocío Rivero, el juez de Garantías Marco Lúpica Cristo le impuso 4 meses de prisión preventiva. El defensor particular Marcelo Sterz pidió la revisión.

Los delitos que se le atribuyen son lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, y coacciones agravadas por el uso de armas.

De acuerdo con la formulación de cargos de la fiscalía, el 24 de mayo la mujer, que atraviesa una situación de vulnerabilidad económica porque se dedicó toda la vida a tareas de cuidado, le comunicó al policía que no deseaba continuar con la relación de pareja.

Golpes y amenazas con armas

El jueves 25 al mediodía, el policía de 45 años le pegó trompadas en la cara, la tiró la piso, la pateó en la espalda y el estómago.

Ella se abrazó con su hija para protegerla, pero él se la arrancó de los brazos. «No te la vas a llevar, olvidate», gritó.

El oficial utilizó su arma reglamentaria, le apuntó y le dijo: «te voy a matar hija de puta», mientras la víctima, de rodillas, le pedía que pensara en la niña que lloraba en forma desconsolada.

El hombre declaró en la audiencia que «nunca la amenacé con el arma como ella dice. Estoy tranquilo».

Larga negociación

La mujer pudo escapar e ir a la casa de un vecino, también policía, quien avisó a sus superiores. Se organizó entonces un despliegue frente a la vivienda y comenzó la negociación para que el oficial armado y atrincherado con su hija se entregara.

Primero el contacto fue telefónico, y luego cara a cara. Finalmente, tras largos momentos de extrema tensión, le entregó el arma a un jefe y la niña a una vecina.

Al sujeto se lo llevaron detenido, pero no le sacaron el teléfono celular. En el momento en que una testigo declaraba ante la fiscalía, la llamó no se sabe con qué intenciones.

«Te van a encontrar flotando en el río»

El imputado amenazaba en forma constante a la víctima con sacarle a la hija, y le decía: «si me dejás, te voy a matar y te van a encontrar flotando en el río».

La mujer, en estado de extrema vulnerabilidad, nunca se animó a hacer la denuncia. Pero sabe que la expareja del policía también fue víctima de violencia de género.

El antecedente en Las Ovejas

La investigación de la fiscalía descubrió que hace pocos años, cuando el efectivo trabajaba en Las Ovejas y la niña era muy pequeña, se encerró con la hija en una habitación en una situación muy parecida a la del 25 de mayo último.

La mujer fue a pedir ayuda a la comisaría de la localidad, y los compañeros del hombre la convencieron de que no lo denunciara.

El 22 de febrero de 2018 Lorenzo Muñoz asesinó a Carina Apablaza y a su hija Valentina de 11 años en plena vía pública, en Las Ovejas. Ni ese antecedente hizo una muesca en la formación de la policía local.

«Lo que le hizo a mi hija no se lo voy a perdonar nunca»

La víctima también habló en la audiencia ante el juez Lúpica Cristo.

«Los dolores y las heridas se me van a ir, en una o dos semanas, no me importa. Pero lo que le hizo a mi hija no se lo voy a perdonar nunca», afirmó.

«Espero que haga algo, porque él es el que no está bien», continuó.

Señaló que la niña «vio todo» y cuando la llevaron al hospital para control, «le contó al médico lo que había pasado».

Por eso, «lo que le hizo a la nena no se lo voy a perdonar nunca, va a quedar con un trauma de por vida», agregó la mujer.