Policía de Viedma irá a juicio por abuso sexual contra una empleada de la misma comisaría en Río Negro

Los hechos que serán juzgados habrían ocurrido en la comisaría 34 de Viedma. Foto Archivo.

Un hombre que se desempeñaba como oficial inspector en la comisaría 34 de Viedma será llevado a juicio acusado de haber abusado sexualmente de una empleada administrativa de la misma unidad. La Fiscalía buscará una pena de prisión efectiva, por lo que el debate se realizará ante un tribunal colegiado integrado por tres jueces de juicio.

La acusación fiscal

Durante la audiencia de control de acusación, que se extendió por más de dos horas, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el hecho ocurrió en julio de 2024 dentro de la dependencia policial.

Según la acusación, el imputado «tomó la mano de la víctima y la colocó en sus genitales por arriba de la ropa».

En la instancia se acordaron convenciones probatorias sobre aspectos no controvertidos, lo que permitirá acotar la producción de prueba durante el debate oral.

Testigos y prueba

La Fiscalía anunció que llevará seis testigos para sostener su teoría del caso. Entre ellos, compañeras de trabajo de la víctima y del imputado, incluida quien la acompañó durante el proceso.

También declarará la suegra de la mujer, quien fue la primera persona en escuchar su relato, el psicólogo del Cuerpo de Investigación Forense que realizó la pericia y la psicóloga de la institución policial que intervino cuando se produjo el develamiento.

Asimismo, se convocará al comisario que era jefe de la unidad al momento del hecho.

Por su parte, la defensa ofreció prueba testimonial propia. Aunque el ofrecimiento fue extemporáneo, el juez lo admitió y autorizó la declaración de dos empleadas policiales que compartieron jornadas laborales con las partes.

Apertura a juicio

El magistrado hizo lugar a la totalidad de los testigos propuestos, que suman ocho personas, y admitió la acusación en los términos planteados por la Fiscalía.

En función de la pena requerida, dispuso la apertura a juicio ante un tribunal colegiado, que será el encargado de analizar la prueba y dictar sentencia.