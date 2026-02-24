Condenaron a dos hombres por un violento robo en banda tras un juicio abreviado en Roca

En el contexto de un juicio abreviado realizado esta mañana, dos hombres reconocieron su culpabilidad por una serie de delitos cometidos contra un ciudadano en Roca, quien prestó su conformidad para alcanzar este acuerdo judicial. Tras la homologación del pacto, uno de los imputados comenzó a cumplir una pena única de cuatro años y ocho meses de prisión, con la declaración de su primera reincidencia.

El segundo involucrado recibió una condena de tres años bajo estrictas reglas de conducta, que incluyen la prohibición de acercarse a la víctima en un radio de 50 metros.

La víctima fue atacada mientras caminaba

El hecho que originó la causa ocurrió la noche del pasado 31 de agosto, alrededor de las 21, sobre la calle San Juan, entre Gavilán y Los Cisnes. Según la acusación fiscal, la víctima caminaba por el lugar cuando fue abordada por los dos condenados y un tercer cómplice que actualmente cuenta con pedido de captura.

Los tres sujetos golpearon violentamente al hombre para apoderarse de una mochila que contenía zapatillas, prendas de vestir, dinero en efectivo y documentación personal, provocándole lesiones que fueron calificadas legalmente como leves.

La fiscalía presentó pruebas sólidas

La fiscalía fundamentó la acusación mediante un sólido sustento probatorio que incluyó la denuncia penal, entrevistas realizadas en el hospital y en la sede del Ministerio Público, y los resultados de un allanamiento donde se lograron recuperar los elementos robados. Asimismo, se incorporaron al legajo informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), pericias del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), intervenciones del Gabinete de Criminalística y la historia clínica de la víctima, junto con diversos testimonios recolectados durante la instrucción.

La calificación legal por la cual el juez interviniente validó el acuerdo fue la de coautores de «robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y coacción en concurso real», conforme a los artículos 45, 55, 167 inc. 2° y 149 bis del Código Penal. Esta tipificación refleja tanto la superioridad numérica utilizada para cometer el asalto como las amenazas posteriores vertidas contra el damnificado para amedrentarlo.

La condena fue aceptada por los imputados

Los imputados, quienes contaron con la asistencia de la defensa penal pública, aceptaron formalmente su responsabilidad en el hecho, la calificación legal y el monto de las penas impuestas. Debido a que las partes renunciaron a los plazos procesales legales, la sentencia adquirió firmeza de manera inmediata y ambos sujetos ya se encuentran cumpliendo sus respectivas condenas.