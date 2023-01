«Esto estuvo planeado, quiso zafar y no pudo», dijo la mamá de Agustina Fernández

Desde el inició de la investigación la madre de Agustina Fernández manifestó sus sospechas respecto a Pablo Parra, el hombre que encontró a la joven la tarde del 2 de julio en un departamento de Cipolletti. Ayer, Silvana Cappello aseguró que están convencidos de que el femicidio de la joven pampeana estuvo planeado y que el acusado quiso zafar del crimen.

La investigación que se realizó para investigar el crimen de Agustina Fernández inició hace seis meses. Desde entonces la justicia rionegrina trabajó discretamente para reunir evidencias que aportaran datos, y finalmente, lograran dar con la identidad del asesino.

El 22 de diciembre la causa dio un giro esperado por la sociedad cipoleña y el principal sospechoso del crimen, Pablo Parra, fue detenido. Días después le dictaron seis meses de prisión preventiva.

El robo estaba bien simulado

Ayer la mamá de la joven manifestó “fue difícil llegar hasta acá, pero lo estamos logrando”, aseguró.

Además, se refirió a Pablo Parra e indicó que planeó muy bien su coartada para evitar ser detenido. “Él siempre fue una de las líneas de investigación, pero como estaba muy bien simulado el robo, esa era la línea de mayor atención. Yo siempre insistí y finalmente, la reacción de él fue lo que lo delató”, expresó Cappello.

Indicó que “la frialdad y las palabras que usó” fueron motivo de su desconfianza. “Hubo un asesoramiento, alguien lo ayudó a elaborar la coartada. Desde un principio, cuando vi a Agustina internada supe que esto no fue un robo, si veías a Agustina pensabas que era otra cosa. Ella estaba en un lugar donde lo que había no le pertenecía, no había nada que ella intentara resguardar”.

Por otro lado, aseguró que las cosas que Parra denunció como robadas no aparecieron.

“Él dice que le faltaron cosas, pero no sabemos si le faltaron, o si existieron. Estuvo muy bien armada la coartada, pero bueno no hay crimen perfecto sino algo que no se investiga bien. Me parece que vamos por el buen camino, de a poco las pruebas surgieron. Hoy estamos convencidos de que esto estuvo planeado y que quiso zafar y no pudo”, manifestó.

El detonante de la agresión

También se refirió a cuál fue el detonante de la agresión de Parra hacia la joven. “Agustina esa misma tarde tuvo un encuentro en su departamento con un chico que le gustaba mucho, ella no quería nada serio con Parra. Yo creo que esto hizo que lo sacara de quicio, fue una provocación para él”, aseguró.

Según la madre de la joven el complejo es muy chico y los ruidos se escuchan en todos los departamentos. Aclaró que insistió con el tema de los ruidos porque Parra estaba muy pendiente de Agustina, “yo sé cómo la miró el día que llegamos al departamento, yo sé que iba a tratar de entablar una relación con ella”, dijo.

Señaló que existen mensajes que Parra le envió a Agustina y que ella no contestó porque estaba con otra persona. “Hay muchas pruebas que no las puedo decir, pero hoy Parra no tiene nada a su favor”, informó en TN.

También, se refirió a los beneficios que podría obtener el principal sospechoso del crimen. Dijo, “yo creo que los beneficios ya los utilizo en estos cinco meses, como sociedad no vamos a permitir que vuelva a la calle. La historia de Cipolletti ya viene con muchos temas de femicidio sin resolver y se tiene que terminar acá. Una vez que tenemos algo, me parece que no hay vuelta atrás, no hay beneficios, no hay privilegios. Mi hija no los tuvo, entonces yo no lo voy a permitir”, aseguró.

Las sospechas de la madre de Agustina

Cappello indicó cuál fue la primera señal que hizo que dudara de Parra. “Uno de los primeros indicios que me llamó la atención ocurrió el 29 de marzo cuando ella viajó desde La Pampa a Cipolletti para empezar a cursar. «Agus me dijo ‘el vecino me quiere ir a buscar a la terminal a las seis de la mañana’, le dije “decile no gracias, te tomas un taxi, pero decile que no”, expresó.

“La última vez en el complejo ella me quiso contar algo, de hecho, estuvimos hablando algo íntimamente. Yo siempre digo que las mujeres sabemos guardar secretos, pero obviamente cuando tenga que hablar, hablaré”, aseguró.

En varias ocasiones la joven le habría manifestado a su madre que Parra “estaba intenso”. Además, indicó que Parra estaba muy pendiente de los movimientos de la joven y que cada vez que visitaban el complejo “él entraba y salía casualmente cuando ellos salían”.