De qué se trata la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad que anunció el Gobierno

El Gobierno Nacional anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

El cambio de condición no implica ninguna modificación en las prestaciones y beneficios que actualmente otorga el organismo.

La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa que ofreció este mediodía en la Casa de Gobierno.

ANDIS está en el foco de la discusión pública desde hace varios meses debido a una investigación por supuestas irregularidades en su funcionamiento, que salpica a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.

Adorni recordó que “ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero remarcó que “durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

El jefe de Gabinete subrayó que esta situación fue el caldo de cultivo que provocó irregularidades, entre ellas que personas fallecidas siguieran cobrando pensiones. Se estima que cerca de 180 mil prestaciones estaban en esa condición.

A su vez, Adorni recordó que la administración nacional detectó un buen número de beneficios otorgados sin documentación válida, firmados por médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico” junto a “organizaciones que facturaron sin prestar servicios”.

El jefe de Gabinete, que mantuvo su condición de vocero del gobierno, prometió que “al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades”.

“Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”, enfatizó.

En el marco de la reestructuración que se realizará se eliminarán 16 cargos políticos, “lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”, según el cálculo oficial.

Adorni no precisó si ANDIS seguirá funcionando en el área de Salud con la misma denominación y si tendrá un responsable directo.

La medida se da a conocer en medio de la investigación que se lleva a cabo por el presunto pago de coimas en la agencia, situación que compromete al extitular Diego Spagnuolo.

Previo a que se conocieran audios que dispararon la causa judicial, el gobierno había avanzado sobre la agencia en auditorias que habían revelado las inconsistencias.

Luego la situación se agravó por la denuncia de supuestas coimas, a la que se sumó la decisión de recortar el presupuesto general destinado a atender la Discapacidad en la Argentina.

Vouchers por planes sociales

Adorni también anunció que durante 2026 el Ministerio de Capital Humando avanzará en el reemplazo de los planes sociales por vouchers de capacitación.

El funcionario indicó que esta medida alcanzará a unos 900 mil beneficiarios del Plan Volver al Trabajo y que se desarrollará a través de convenios con empresas privadas.

Quienes estén recibiendo estos planes deberán participar de los cursos que ofrece el ministerio en el Centro de Formación de Oficio de Capital Humano. Adorni no aclaró que sucederá con aquellos beneficiarios del interior del país.

Precisó que ya se cerraron convenios con empresas como Sinteplast, MercadoLibre, Arcos Dorados, Quilmes.

Adorni anunció una modernización en pasos fronterizos

Por otro lado, Adorni también comunicó la decisión del gobierno de modernizar cinco pasos fronterizos durante 2026 para agilizar el tránsito de turistas y la producción. Ellos son Paso de los Libres (Corrientes-Brasil), Iguazú (Misiones-Brasil), Posadas (Misiones-Paraguay), Concordia (Entre Ríos-Uruguay) y el Centro Cardenal Samoré (Villa la Angostura-Chile).

Por otra parte, Adorni informó que el Gobierno aprobó un contrato de financiamiento para la adquisición de cuatro helicópteros AW 109 junto al CACIB, a fin de “mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos de la Argentina”.

Estas incorporaciones, que estarán a cargo del Ministerio de Defensa a través de la Armada, se suman a la compra de los 24 aviones F-16, también destinada a aumentar la capacidad aérea del país.