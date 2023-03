Por la falta de gas en el Poder Judicial de Zapala suspendieron las audiencias: quieren ir a un hotel

Las bajas temperaturas que se registraron este miércoles en la ciudad de Zapala derivaron en la suspensión de las audiencias penales programadas, ya que el edificio donde funcionan las oficinas se encuentra sin el servicio de gas. Una de las alternativas es alquilar momentáneamente un hotel.

Tal y como informó RÍO NEGRO, las instalaciones no superaron las pruebas de hermeticidad por lo que se cortó el suministro de gas hasta que resuelvan el problema. Mientras tanto el personal siguió trabajando pero hoy, con menos de 10°, se hizo imposible. A los 10 los trabajadores y trabajadoras se retiraron.

La posibilidad de calefaccionarse con caloventores quedó descartada, ya que eso afectaría las instalaciones eléctricas. «Más allá de que se podría templar un despacho el calor no podría mantenerse ni llegaría a pasillos, salas de espera, hall de entrada y demás espacios que utilizan los usuarios convocados a las audiencias», planteó en una nota el sindicato Sejun.

Fue por eso que el gremio sugirió -tanto a la dirección de Oficina Judicial como al Tribunal Superior de Justicia- el alquiler del Hotel Coliqueo, donde en noviembre se desarrolló un juicio por jurados, y queda cerca del edificio de Echeluz y Zeballos. «Cuenta con suficientes espacios físicos que podrían adaptarse como despachos», agregó Sejun.

Hasta tanto no haya una solución, el sindicato dispuso que el personal no se reintegrará a sus funciones y mantendrá medidas de fuerza. Los trabajadores y trabajadoras sostuvieron que esperan tener «la certeza que estructuralmente el edificio no presenta riesgo para el personal».

Zapala es una de las circunscripciones en la que el Poder Judicial no tiene edificio propio.