«Hace más daño que el puma»: la silenciosa problemática que suma preocupación en el campo de Neuquén

Las mutilaciones son una de las consecuencias más repetidas. Foto: gentileza.

Casi sobre el cierre de la conferencia de prensa donde la Sociedad Rural de Neuquén presentó su cronograma de actividades a fines de septiembre, la presidenta de la entidad, Cecilia de Larminat, advirtió por una problemática que cada vez se escucha más entre los productores y a la que cuesta darle un abordaje conjunto: los ataques de perros al ganado.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la referente repitió su preocupación por la temática, poniendo de ejemplo lo que pasó en su propio campo, ubicado en cercanías de Las Lajas: «Solo en el último invierno tuvimos 25 terneros heridos por perros«.

“Hacen mucho más daño que el puma”, aseguró. Según dijo, relatos similares al suyo se han venido repitiendo en el último tiempo entre los productores de su zona, pero también de Junín de los Andes y Zapala. En todos los casos con pérdidas importantes en un contexto que ya es complejo a causa de la sequía.

Ataques de perros al ganado en Neuquén: «Primero los ves jugando»

Al entrar en detalles, explicó que los más afectados son los establecimientos que se encuentran en cercanías de los pueblos, ya que resultan más accesibles para los canes. «Se mueven como en jaurías», describió.

“El problema se agrava en invierno, cuando los perros están más activos. Se pasan a buscar y al principio los ves en las afueras jugando o persiguiendo liebres. Pero después avanzan hasta los campos, donde toman la costumbre de morder a nuestros animales, sobre todo a los terneros”.

De acuerdo a la titular de la Rural neuquina, los riesgos se incrementan si se trata de ganado chico como el caprino o el ovino, que es frecuente entre los productores y los crianceros del centro y el norte del territorio provincial.

«En el caso de la oveja, los animales se atropellan entre sí al intentar escapar y muchas veces, sino es por un perro, pueden morir al quedar empantanados«, comentó.

A las heridas generadas, algunas de las cuales pueden ser mortales, se suma el riesgo de infección y de transmisión de enfermedades. «Los terneros se pueden recuperar, pero con una montaña de antibióticos encima. Me he cansado de coser animales», dijo De Larminat.

Consideró que se trata de una problemática compleja de resolver, porque es un tema «espinoso» para los municipios y las áreas del Gobierno provincial involucradas.

Dijo que en la mayoría de las ocasiones el productor “se queda callado y solo”, obligado a “cambiar el manejo de sus rodeos”. Según analizó, las responsabilidades “son compartidas”, tanto de las autoridades comunales como de los dueños de los canes que “muchas veces no saben dónde están sus mascotas”.



De las ovejas a las vacas, el cambio obligado de un productor de Neuquén

Agustín Carrasco, un productor ganadero ubicado a menos de 10 kilómetros de Zapala, brindó un relato similar al que aportó De Larminat.

Entrevistado por este diario, relató que los ataques de perros fueron la principal razón por la que su familia decidió abandonar la cría de ganado ovino y pasar al bovino, de mayor dimensión y resistencia a las mordeduras.

Pese a que el tema «es bien conocido» en la zona, la solución parece aún lejos de ser hallada. Aseguró que, en la actualidad, resulta casi imposible dejar a los animales «a campo» durante la noche por el riesgo de que los alcancen los perros. «Si no están encerrados, es difícil».

Generalmente los ataques terminan provocándole graves heridas al ganado, en especial en las orejas, las patas y el lomo, donde los canes se «agarran y muerden».

Carrasco apuntó contra las familias “que no se hacen cargo de sus mascotas” y dijo que la época más dura es precisamente la actual, que va de septiembre hasta los primeros días de noviembre, cuando se da la parición.

Ataques de perros al ganado en Neuquén: «Cuesta que lo tomen en serio»

De Larminat reconoció que el área provincial de Producción «está con el tema», aunque aclaró que no se trata de un planteo novedoso y que muchas veces costó «que lo tomaran en serio».

También mencionó algunas acciones puntuales, como la realización de un «censo de perros» que en algún momento se propuso en Las Lajas. De todas formas, enfatizó en la necesidad de que los dueños “tomen conciencia”, porque lo que está sucediendo “también es maltrato animal”.

«Yo no tengo ningún problema con los perros, es más, tengo cuatro. Pero los controlo y no los dejo haciendo daño por ahí», cuestionó.

Ante la consulta de este medio, desde la secretaría de Producción indicaron que «están al tanto» del tema y que se están «delineando líneas de trabajo» para darle una respuesta. «Se comenzó a consultar con especialistas«, agregaron.

El abordaje incluye aportes de municipios, ambientalistas y comisiones de fomento, con el fin de lograr un “trabajo articulado”

Expo Bovina en medio de la sequía en Neuquén

Por otra parte, la referente ganadera también comentó los resultados de la Expo Bovina que se concretó del 22 al 24 de octubre en el predio de la Rural en Junín de los Andes.

El evento incluyó la realización de charlas técnicas, un remate y una reunión de la mesa del campo neuquino, que estuvo centrada en los efectos de la sequía.

«Hicimos un buen remate, con mucha invernada y precios razonables. Con los toros costó un poco porque los productores están con una carga animal al límite«, indicó.