Presuntas coimas en Discapacidad: congelaron las cajas de seguridad de los dueños de Suizo Argentina

La Justicia ordenó el congelamiento de las cajas de seguridad de los familiares de la Droguería Suizo Argentina, luego del testimonio del ex asesor presidencial Fernando Cerimedio, quien brindó detalles sobre las presuntas coimas a funcionarios públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, la orden también alcanza al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, quien fue el principal apuntado por los audios de presuntas coimas.

La droguería Suizo Argentina se encuentra bajo la lupa judicial debido a los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la ANDIS, en los que se menciona un supuesto esquema de sobornos a proveedores de salud. La empresa ha sido una de las principales contratistas del Estado en este sector, con contratos millonarios con la ANDIS y el PAMI, entre otros organismos.

El dueño de Suizo Argentina en la mira por las presuntas coimas en Discapacidad: entregó un celular, pero borró todo

Por otro lado, el jueves el empresario Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia, pero entregó el celular con un reseteo de fábrica.

Cabe recordar que cuando ordenaron el allanamiento sobre la casa de Kovalivker, éste se había ido de su casa y los efectivos solo encontraron «cajas fuertes vacías con banditas elásticas». El empresario se puso a disposición luego de varios días con «un teléfono sin clave de acceso y sin información», resaltaron.

La situación de Kovalivker se complica, ya que además de entregar el celular sin información, había intentado escapar cuando la Policía se presentó en su domicilio para un allanamiento. En ese operativo, se le incautaron grandes sumas de dinero en efectivo en sobres, lo que generó aún más sospechas sobre su participación en la causa.

La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. La misma busca determinar si hubo irregularidades en los contratos, sobreprecios y un posible circuito de pagos ilegales.