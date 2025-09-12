Fuerzas unidas: los gobernadores se reúnen en Córdoba, tras el veto de Javier Milei al reparto de los ATN

Luego del veto de Javier Milei a la ley de reparto de los fondos de los Aportes del Tesoro de la Nación(ATN), los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán y se mostrarán en unidad en la exposición rural de Río Cuarto. La actividad comenzará cerca de las 10 y una hora más tarde se espera que los mandatarios den una conferencia de prensa. El acto generó expectativas por la tensión que se generó tras la iniciativa del Gobierno.

El encuentro de los gobernadores de Provincias Unidas se da en un contexto de máxima tensión debido al último veto del presidente con el que dio marcha atrás el proyecto que las provincias habían impulsado sobre el reparto de los ATN.

Fuentes cercanas a Juan Schiaretti y Martín Llaryora adelantaron a Infobae que el encuentro de este viernes dará lugar a una «foto fundacional». Los anfitriones del encuentro recibirán a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), por cuestiones de agenda sólo estarán ausentes: Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Las expectativas están sobre la conferencia de prensa que se dará ya que muchos de los gobernadores que formarán parte del encuentro ya protagonizaron la agenda mediática de la semana por sus declaraciones respecto al vínculo complejo que mantienen con la Casa Rosada tras el llamado a una mesa de diálogo.

Valdés, el gobernador de Corrientes, advirtió que es necesario evitar «una trampa electoral«, en referencia al anuncio del Gobierno. «Lo que nosotros necesitamos es poder articular en serio», afirmó.

Por su parte Pullaro lanzó una crítica al presidente tras considerara que debería ser él quien reúna a los gobernadores y no sus ministros con quienes ya firmaron acuerdos que luego no se cumplieron: «Es muy difícil restablecer la confianza cuando alguien pone mucha buena voluntad, pero no tiene el poder para materializar lo que se plantea en las reuniones«, señaló.

Con información de Infobae

Provincias Unidas: Schiaretti afila su campaña

Carolina Ramos Corresponsalía Buenos Aires

Juan Schiaretti se mete de lleno en la campaña electoral en provincia de Buenos Aires. El exmandatario cordobés y postulante a diputado se reunió este jueves con los primeros candidatos bonaerenses de Provincias Unidas bajo un triple objetivo: ayudar a instalar la marca que cobija a seis gobernadores, apuntalar a los integrantes de la lista y afilar la estrategia proselitista para imprimirle un tono federal.

El diputado Florencio Randazzo, quien lidera la nómina, hizo de anfitrión del encuentro en sus oficinas porteñas. Participaron los también legisladores Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Danya Tavela, quienes integran, en ese orden, la oferta de Provincias Unidas en territorio bonaerense. Estuvieron también Miguel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, y Osvaldo Cáffaro, exintendente de la localidad de Zárate y séptimo en la lista.

La charla osciló entre un balance de la elección local del último domingo (donde el sello Somos Buenos Aires, que tuvo poco tiempo para instalarse, quedó tercero con el 5,25% de los votos) y la estrategia para los comicios nacionales, aunque también se habló de la “inestabilidad política y económica” que transita el gobierno de Javier Milei y se cerraron filas contra los vetos a las leyes de universidades, Garrahan y reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La presencia de Schiaretti tuvo la intención de sumarle volumen político a la lista y mostrar que quienes están detrás del sello son los gobernadores que buscan constituirse como una alternativa de poder en 2027. El grupo de Provincias Unidas está conformado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), el último en incorporarse.

“La presencia de Schiaretti fue importante para darle volumen a la marca Provincias Unidas en Buenos Aires”, explicaron los participantes. En sentido práctico, señalaron que, si bien los primeros candidatos tienen un nivel de conocimiento, el logo de Provincias Unidas tendrá más espacio en la boleta única que la foto de los postulantes.

Pichetto es uno de los principales impulsores de la idea de darle protagonismo a los gobernadores en la campaña bonaerense. La estrategia forma parte de las reuniones de “mesa chica” a la que asisten regularmente el jefe del bloque Encuentro Federal, su par Nicolás Massot, Stolbizer, Monzó y Tavela.

En esa línea, Stolbizer llevó una propuesta a la reunión de este jueves, que fue bien recibida: realizar una actividad con los candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas en todos los distritos para exhibirse en sociedad, y firmar un compromiso de cuatro o cinco puntos que deban cumplir todos los postulantes que ingresen al Congreso el 10 de diciembre.

“La estrategia central de Provincias Unidas es mostrarnos como una alternativa potente en su condición de alternativa nacional. Eso es lo que nos permite ubicarnos en un tercer lugar y desplazar a otras alternativas más chicas, pensando en ser parte de un proyecto nacional. Para eso la figura de Schiaretti, como la de los gobernadores, es muy importante”, afirmó Stolbizer en diálogo con La Voz.

La actual diputada de Encuentro Federal señaló que el objetivo es “parar a Buenos Aires en el acuerdo donde ya hay seis gobernadores”, porque “no hay proyecto nacional si no está la provincia de Buenos Aires”. Lo que se busca, dijo, es una retroalimentación: “Nosotros como Provincias Unidas de Buenos Aires nos potenciamos dentro de ese acuerdo nacional, y también a los demás que compiten en las provincias les sirve tener a Buenos Aires”.

El futuro bloque Provincias Unidas, donde convivirán entre otros Schiaretti y Pichetto, promete funcionar como “árbitro” del nuevo Congreso, en el marco de la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Dado que ninguna de las dos fuerzas tendrá mayoría propia, los diputados del espectro federal se convertirán en el fiel de la balanza a la hora del quórum y las votaciones.