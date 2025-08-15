Prisión preventiva para el acusado de apuñalar y matar a un joven en Cutral Co

Un muchacho fue acusado de haber apuñalado y matar a otro con una daga en Cutral Co. El imputado quedó con prisión preventiva por dos meses mientras avanza la investigación que fue fijada en cuatro meses por la jueza de Garantías, Vanessa Macedo Font. El arma utilizada no fue hallada todavía. La víctima tenía 28 años y murió casi de inmediato en uno de los bloques del barrio Belgrano, -ex450 Viviendas- de Cutral Co.

Se trata de Pablo Hugo Guayquillán, de 22 años, quien fue detenido ayer a pocas horas de haber ocurrido el hecho de sangre en el que Kevin Ose, de 28 años murió apuñalado.

Desde la fiscalía, Mayra Febrero lo acusó a Guayquillán de ser el autor del homicidio simple. Describió que el jueves, entre las 7 y las 7:30, la víctima -Kevin Ose- estaba en el pasillo del bloque C3 y la casa 115, en el grupo 7 del barrio Belgrano, las ex450 Viviendas de Cutral Co.

Mientras que Guayquillán estaba en el exterior de su casa, a pocos metros donde fue encontrada la víctima. Mantuvieron una discusión entre los dos hasta que, en un determinado momento, el sospechoso se acerca a la víctima y forcejearon. Ese momento fue aprovechado por Guayquillán para tomar asestarle un puntazo en el tórax, con una daga de aproximadamente cuatro centímetros de hoja.

Todo lo ocurrido fue visto por la hermana y el cuñado de la víctima. Kevin alcanzó a caminar unos pasos y quedó tendido en el pasillo. Se confirmó que la muerte fue provocada por un shock hemodinámico como consecuencia del puntazo. La fiscal Febrer lo acusó de ser autor de homicidio simple, como autor y pidió cuatro meses de prisión preventiva, el mismo plazo que solicitó para la investigación.

Sostuvo que se cumplen los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. «Nos cuesta mucho tomar testimonio a los vecinos que no quieren hacerlo, porque sostienen que Guayquillán está armado», fundamentó Febrer.

El pedido de prisión domiciliaria

El imputado fue asistido desde el Ministerio Público de la Defensa, por Mariángeles Ocejo, quien destacó que Guayquillán vive con su abuela, a quien cuida y propuso la casa de un familiar -fuera del barrio Belgrano- para que cumpla prisión domiciliaria. Explicó que la comisaría 9° de Picún Leufú donde se propuso que trasladen al acusado, al igual que el resto de las dependencias tiene el grave problema de la sobrepoblación carcelaria.

Finalmente, la jueza de Garantías, Macedo Font dio por formulados los cargos, aceptó los cuatro meses de investigación y dispuso que sean dos los meses de prisión preventiva. «Entiendo que existe riesgo de entorpecimiento y alcanzaría los dos meses, en principio, para que la fiscalía pueda llevar adelante las medidas investigativas», subrayó.

La jueza Macedo Font le habló directamente al acusado y le dijo que quedará con prisión preventiva porque puede entorpecer la investigación. Y dispuso, a pedido de la defensora pública que el imputado reciba atención médica por el golpe que tiene en la cara.

Antes de retirarse de la sala de audiencias, la madre de la víctima le gritó: «Hugo dejaste a mi nieto sin padre».