Crimen en Cutral Co: quién era el joven de 28 asesinado este jueves

La policía investiga el homicidio de un joven de 28 años. Foto Cutral Co Al Instante.

Cutral Co amaneció conmocionada por un nuevo crimen en la localidad. Apuñalaron a un joven en el abdomen y murió producto de la herida. Horas después, detuvieron al principal sospechoso del asesinato. Tras las diligencias, confirmaron la identidad de la víctima.

Fuentes relacionadas confirmaron que se trató de Kevin Oses, de 28 años. Su cuerpo fue trasladado a Neuquén capital para la autopsia.

El hecho ocurrió cerca de las 7:30 en el grupo 4, —ex450 Viviendas—. Según informaron, para identificar al sospechoso realizaron varias entrevistas. Además, se utilizaron imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de particulares, que fueron aportadas por vecinos.

Cómo fue el crimen de Kevin en Cutral Co

El comisario Walter Troncoso, de la DSI Cutral Co, explicó que recibieron varios llamados telefónicos dando aviso de disturbios en la zona. Personal uniformado se acercó y vio a un hombre que se desvaneció mientras corría. Al interceptarlo se pudo divisar que presentaba al menos una herida en el abdomen.

La fiscal Mayra Febrer encabeza las tareas de investigación del caso, junto con efectivos de la Policía de Investigaciones, Criminalística, la comisaría 15 y el Comando Radioeléctrico.

Según se detalló, las entrevistas continúan y se aguardan resultados preliminares de la autopsia que revelarán la causa de muerte.

Tras las primeras diligencias, detuvieron al principal sospechoso. La confirmación de la aprehensión llegó a Diario RÍO NEGRO desde la Fiscalía que coordina el fiscal jefe, Gastón Liotard.

La formulación de cargos será este viernes por la mañana.