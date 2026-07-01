Prisión preventiva para un hombre que rompió una restricción, atacó a su expareja y a una amiga en Cinco Saltos

Quedó preso tras ingresar dos veces a la casa de su expareja, golpearla y amenazar a dos mujeres.

Un hombre quedó con prisión preventiva por dos meses luego de ser acusado de protagonizar dos graves episodios de violencia de género contra su expareja y una amiga de la mujer en Cinco Saltos. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, ingresó dos veces sin autorización a la vivienda, incumplió una prohibición de acercamiento vigente, agredió a ambas víctimas, provocó destrozos y robó un juego de llaves antes de escapar.

La audiencia se realizó en el Foro Penal de Cipolletti, donde la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos formuló cargos por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y mediando violencia de género, lesiones leves, violación de domicilio, desobediencia a una orden judicial, amenazas, daños y robo, en calidad de autor.

El ataque ocurrió durante la madrugada

De acuerdo con la acusación fiscal, el primer hecho ocurrió durante la madrugada del 29 de junio en una vivienda de la calle Eva Perón.

Pese a tener vigente una prohibición de acercamiento, el imputado escaló el paredón de la propiedad y utilizó una barra de hierro para romper un ventanal e ingresar sin autorización. En el interior de la casa se encontraba su expareja junto a una amiga que la acompañaba.

Según relató la fiscal, el hombre amenazó a ambas mujeres y las golpeó utilizando un fierro y una botella de vidrio, provocándoles lesiones de carácter leve.

Además, causó daños en distintos muebles de la vivienda, rompió los vidrios del automóvil estacionado en el garaje y destruyó un teléfono celular.

Cuando llegó la Policía, escapó del lugar, aunque antes sustrajo un juego de llaves de la vivienda y del vehículo.

Regresó horas después y fue detenido

Ese mismo día, durante la tarde, el acusado volvió a ingresar sin autorización a la vivienda e increpó nuevamente a las dos mujeres.

En esa oportunidad, personal policial logró detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La jueza destacó la continuidad de la violencia

La defensora oficial se opuso a la medida cautelar y sostuvo que, en caso de una eventual condena, la pena podría ser de ejecución condicional, por lo que consideró contradictorio disponer una prisión preventiva.

Sin embargo, la jueza de Garantías rechazó ese planteo. Señaló que la continuidad de los episodios de violencia contra la misma víctima justificaba la medida cautelar, aun cuando eventualmente pudiera corresponder una pena condicional.

La magistrada también remarcó la gravedad de los hechos atribuidos, al considerar que se trató de conductas de «mucha violencia» ejercidas contra dos mujeres.

Por ese motivo, dio por formulados los cargos, habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de dos meses, al entender que era la medida más adecuada para resguardar el proceso judicial.