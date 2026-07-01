El ex de Jésica Cirio que fue acusado de plantar droga pidió ser liberado o cumplir la prisión domiciliaria en la casa de «su pareja»

El video que habría sido grabado por Jésica Cirio dentro del vestidor en la casa en la que vivía con Martín Insaurralde, y en el que muestra varios fajos de dólares, comenzó a ser peritado. En las últimas horas se realizó un allanamiento en el domicilio donde la conductora vivió con Elías Piccirillo, su exmarido, en el cual se confirmó que el vestidor no es el que aparece en el archivo difundido.

También se supo que la defensa de Piccirillo solicitó en los tribunales de Comodoro Py su libertad o que cumpla la prisión domiciliaria en la casa de «su pareja», Florencia Epelbaum, una conductora de televisión y abogada.

El pedido que hizo Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio

Elías Piccirillo cumple actualmente prisión preventiva. Según informó Infobae fue acusado por delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma. Fue acusado de plantar droga en el auto de un exsocio. En 2025, la Cámara Federal de Apelaciones le dio arresto domiciliari en un departamento de Banfield, que fue allanado días atrás luego del video donde Cirio manipulaba fajas de dólares.

El medio de Buenos Aires indicó que la defensa del empresario pidió a la Justicia que se lo libere o como plan B que lo envíen “al departamento de la pareja de mi asistido, la señora Florencia Epelbaum, sito en el barrio de Núñez». Además en la presentación se la menciona a conductora y abogada como “garante” de Piccirillo en el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

El pedido de la defensa de Jésica Cirio

La defensa de Jésica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares en un vestidor no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El pedido se conoció mientras la Justicia avanza con el peritaje del video ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para determinar si las imágenes son auténticas, si presentan alteraciones y establecer cuándo y dónde fueron registradas. La pericia también buscará recuperar metadatos que permitan reconstruir el origen del material, indicó Noticias Argentinas.

La pericia busca determinar si las imágenes son genuinas, luego de que la conductora asegurara que el video habría sido manipulado e incluso deslizara la posibilidad de que hubiera sido alterado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Por el momento, los primeros indicios apuntan a que el material sería auténtico, aunque la conclusión final quedará supeditada al informe de los peritos. En paralelo, la Justicia también procura determinar la fecha en que fue registrado el video y reconstruir las circunstancias en las que fue grabado.

La presentación de la defensa se produjo luego de que el magistrado dispusiera una serie de medidas de prueba sobre el inmueble de Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con Insaurralde, al considerar que existen indicios de que el video habría sido grabado allí.

En ese marco, también se realizaron inspecciones en una vivienda de Nordelta que la modelo compartía con su expareja Elías Piccirillo, aunque los investigadores descartaron que las imágenes hubieran sido filmadas en ese lugar tras comparar las características del vestidor con el que aparece en la grabación.