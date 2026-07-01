Las tres hipótesis sobre la investigación de la muerte de Ernestina Pais

La conductora murió tras impactar con su vehículo con un tres en San Isidro el pasado viernes 26 de junio (Foto: archivo)

Tras la muerte de la Conductora, Ernestina Pais en San Isidro, la policía y cuerpo de investigación inició la tarea de investigación para dar con la posible causa del accidente. El vehículo fue impactado por la unidad ferroviaria el viernes 26 de junio aproximadamente a las 19:25 de la tarde.

El dispositivo será inspeccionado para buscar registros de una posible llamada o actividad que pudo distraer a la comunicadora.

La fiscal, Carolina Asprella, ordenó que se someta a un peritaje el teléfono celular de Ernestina Pais. Se inició la causa al inicio de esta semana, ya que Paula Hertrig la había reemplazado durante el comienzo del fin de semana y llevó a cabo la primera parte de la investigación.

La conductora se dirigía a Tigre para realizar su número en «El divorcio del año». Falleció en el lugar como consecuencia de las graves heridas que había sufrido.

Investigación por la muerte de Ernestina Pais: cuáles son las hipótesis sobre la causa del accidente

En el trabajo forense se confirmó que Pais murió como consecuencia de un fuerte traumatismo craneal, aunque también sufrió graves heridas en la zona abdominal.

Con los registros de fatalidad, la investigación aguarda por los resultados de los exámenes de sangre y orina, mediante los cuales se podrá saber si la mujer había ingerido alcohol u otras sustancias.

Una de las opciones que estará bajo la supervisión de la fiscal será determinar algún registro de mensaje, llamada o interacción con su dispositivo al momento del hecho fatal. De esta forma el motivo de distracción al volante no fue descartada de momento por los peritos.

Al igual que estos registros, la fiscal pidió las pericias correspondientes en el vehículo de Pais, un Honda City para saber si sufrió alguna falla al cruzar las vías.

Con información de NA