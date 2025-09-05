Pausa a las auditorías en las pensiones por discapacidad en Andis: el Gobierno dispuso el cese de las bajas de beneficiarios

Luego de que se conocieran los audios que vinculan a Diego Spagnuolo, Karina Milei y Lule Menem con las presuntas coimas en Discapacidad, el Gobierno ordenó que se pausen las auditorías que se realizaban sobre todas las pensiones. Mientras tanto, continúa la investigación interna en la Andis.

El ministerio de Salud, bajo el mando de Mario Lugones, fue quien determinó el cese de las auditorías en Discapacidad por los beneficiarios de las pensiones. La agencia ya dio de baja más de 128.600 pensiones «durante la gestión del desplazado abogado se había detectado que habían ingresado al sistema con diferentes irregularidades«, informó Infobae.

De las más de 120.000 pensiones:

110.552 correspondía a pensiones mal otorgadas

8.107 eran entregadas a personas que ya habían fallecido

10.038 iban a ciudadanos que renunciaron a la ayuda.

Tras conocerse los audios que vinculan a Diego Spagnuolo con las presuntas coimas en Discapacidad y los sobreprecios en la compra de medicamentos, el ministerio de Salud decidió suspender las auditorías y revisar nuevamente estás 120.000 bajas.

Las explicaciones sobre el cese de las auditorías en las pensiones por discapacidad

Las autoridades nacionales intervinieron la ANDIS, luego del escándalo por las presuntas coimas, y comenzaron con una investigación interna de todo lo que se hizo durante la administración del abogado, con el objetivo de detectar posibles irregularidades.

“Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, explicó a Infobae una fuente cercana a Lugones.

Además, aclararon que no se enviarán citaciones ni se avanzará con controles presenciales sobre los beneficiarios.