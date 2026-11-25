Una investigación por presunta organización de juegos de azar sin autorización derivó en un allanamiento en una vivienda de Villa Regina. Durante el procedimiento, encabezado por el Ministerio Público Fiscal, se secuestraron al menos cinco teléfonos celulares, una computadora, otros dispositivos electrónicos y elementos que serían utilizados como premios en sorteos difundidos a través de redes sociales.

La causa se inició a partir de una denuncia de Lotería de Río Negro y busca determinar si existió una explotación, organización y comercialización habitual de juegos de azar sin la correspondiente autorización.

Según las primeras evidencias reunidas, una mujer organizaba y promocionaba sorteos desde su perfil de Facebook. Las actividades habrían comenzado con premios como electrodomésticos y posteriormente incorporado vehículos.

El procedimiento incluyó tareas de recopilación y preservación de evidencia digital, con la intervención de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel). También participaron efectivos de la Unidad Regional Quinta y de la Comisaría 35.

Además de la mujer investigada, las actuaciones alcanzan a personas que figuran como titulares de cuentas bancarias a las que se habría transferido dinero vinculado con la participación en los sorteos.

Río Negro registró 231 reportes por juego clandestino en tres meses

El procedimiento en Villa Regina se suma a un escenario en el que las denuncias y detecciones vinculadas con el juego ilegal mantienen un seguimiento por parte de Lotería de Río Negro.

Entre agosto y octubre de 2026, el organismo contabilizó 231 reportes vinculados con actividades de apuestas clandestinas. Los registros mostraron un crecimiento mes a mes: en agosto se recibieron 61 presentaciones, en septiembre 75 y en octubre 95.

El último mes concentró la mayor cantidad de reportes del período y representó un incremento del 56% respecto de agosto.

Las presentaciones incluyen denuncias realizadas por ciudadanos a través de los canales institucionales, detecciones surgidas del ciberpatrullaje, situaciones vinculadas con espacios físicos donde se desarrollan actividades clandestinas y derivaciones de otros organismos, entre ellas las de Defensa del Consumidor.

Desde Lotería aclararon que estas cifras corresponden a reportes y actuaciones recibidas o generadas por el área, y no necesariamente representan la cantidad de causas penales abiertas.

Cómo detectan las apuestas ilegales

El ciberpatrullaje es una de las herramientas centrales para identificar actividades no autorizadas. A través del monitoreo digital, se detectan perfiles, publicaciones, sitios y cuentas que promocionan apuestas o sorteos sin habilitación.

El trabajo también se nutre de las denuncias ciudadanas, que permiten aportar información sobre páginas, perfiles y mecanismos utilizados para captar participantes o gestionar las apuestas.

En octubre, además, comenzó a utilizarse un nuevo panel desarrollado por el área de Sistemas de Lotería de Río Negro. La herramienta permite diferenciar y sistematizar los registros vinculados con el juego ilegal online de aquellos relacionados con espacios físicos clandestinos, con el objetivo de mejorar el seguimiento y la elaboración de estadísticas.

La estrategia contempla la identificación de estas actividades, la recopilación de información y la derivación de los casos a las autoridades correspondientes cuando existen elementos que pueden constituir una infracción o delito.

Acuerdos con plataformas y organismos nacionales

Para avanzar en la detección y el bloqueo de actividades ilegales, Lotería de Río Negro articula acciones con distintos organismos nacionales y plataformas digitales. Parte de las gestiones se canaliza a través de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (Alea), que facilita la comunicación y el intercambio de información para reportar perfiles, sitios y cuentas vinculadas con apuestas no autorizadas.

Entre los organismos y empresas con los que se establecieron acuerdos o mecanismos de cooperación figuran Meta, Mercado Pago, Enacom, NIC Argentina y el Banco Central, entre otros.

Los antecedentes incluyen el acuerdo con Mercado Libre y Mercado Pago, firmado en octubre de 2020; el vínculo con Meta, establecido en noviembre de 2021; y las acciones con el Banco Central, en agosto de 2024, orientadas a trabajar sobre los canales de pago utilizados en estas actividades.

También se avanzó en iniciativas de prevención junto con Sedronar, en septiembre de 2024, y con el Ministerio de Seguridad, en mayo de 2025.

Durante junio de 2026 también se realizaron procedimientos en El Bolsón y General Roca en el marco de investigaciones vinculadas con actividades de juego clandestino.