La obra comprende 22 kilómetros y es clave para la conectividad de la región del Pehuén. (Foto: Gobierno de Neuquén)

La pavimentación del segundo tramo de la Ruta Provincial 23, ubicada en la región del Pehuén en Neuquén, entró en su recta final tras alcanzar un 93% de ejecución. Esta obra abarca un total de 22 kilómetros que conectan dicho punto con el paraje Litrán.

Actualmente, los equipos y operarios de la empresa contratista concentran sus tareas en los últimos cinco kilómetros del recorrido, avanzando en dirección hacia la zona de Puesto Jara. Según confirmó el gobernador Rolando Figueroa, la inauguración oficial de este sector está prevista para enero de 2027.

Cómo fue el avance de obra en la cordillera

La obra se suma al primer tramo del camino con 38 kilómetros de extensión, el cual ya se encuentra totalmente asfaltado y habilitado al tránsito. Con la finalización de este segundo sector, se busca consolidar un corredor estratégico para el acceso a los principales destinos turísticos del Pehuén.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron el impacto de la obra en la integración territorial. «Estamos financiando las obras que son necesarias para el desarrollo de la provincia«, señaló Figueroa al referirse a las mejoras en la circulación y la seguridad vial tanto para residentes como para visitantes.

El tramo II comprende 22 kilómetros entre Puesto Jara y el paraje Litrán (Foto: Gobierno de Neuquén)

El proyecto forma parte del Plan Vial Neuquén 2026, una iniciativa provincial que contempla la intervención de 2.050 kilómetros de rutas mediante tareas de pavimentación y repavimentación para potenciar las actividades productivas y turísticas.

Los trabajos son ejecutados por el ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).