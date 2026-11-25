Una de las obras que más se observa actualmente es la intervención en el área de juegos infantiles. Foto: Marcelo Ochoa.

Quienes recorren estos días el Parque Ferreira de Viedma se encuentran con sectores cercados y distintos trabajos en marcha sobre la Costanera. Las intervenciones modificarán parte de los espacios recreativos que utilizan habitualmente vecinos y familias, pero también sumarán nuevas propuestas para el deporte y el esparcimiento.

Una de las obras que más se observa actualmente es la intervención en el área de juegos infantiles. Allí, el Municipio comenzó los trabajos para instalar un nuevo espacio recreativo que contará con juegos inclusivos, piso de caucho y señalética adaptada.

Qué habrá en el sector del Parque Ferreira que está cerrado por obras

El secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, Juan Ignacio Casadei, explicó que la primera etapa consiste en preparar el terreno para construir una platea de 370 metros cuadrados, sobre la que posteriormente se instalará el equipamiento.

Para avanzar con la obra fue necesario retirar los juegos que estaban en ese sector, realizar un cerramiento y adecuar parte del sistema de riego. También se reorganizará la disposición de bancos y otros elementos del espacio público.

El funcionario explicó que la platea deberá quedar nivelada y completar el proceso de fraguado antes de colocar el piso de caucho y montar los nuevos juegos. El cerramiento permitirá resguardar el área durante los trabajos y evitar el ingreso de personas y animales.

La nueva propuesta incluirá juegos inclusivos y cartelería y señalética adaptadas. Desde el Municipio señalaron que se trata de una incorporación novedosa para los espacios públicos de la ciudad.

Qué otras mejoras harán en el Parque Ferreira

La renovación no se limitará al área infantil. En el sector donde actualmente funcionan los aparatos de calistenia también se realizará una intervención para ampliar el espacio destinado a la actividad física.

El proyecto contempla un nuevo cerramiento, la colocación de piso de caucho y la incorporación de una estructura de mayor tamaño que la existente.

Además, se sumarán mesas de ajedrez y sectores para practicar fútbol tenis, con redes de acero inoxidable. La iniciativa busca ampliar las alternativas recreativas y deportivas que ofrece el parque.

Dentro de las mejoras previstas para la Costanera también se instalarán bebederos en distintos sectores.

La cancha de arena, otra obra que avanza en Viedma

En paralelo a las mejoras en los espacios recreativos del Parque Ferreira, Viedma avanza con la construcción de una nueva cancha de arena destinada al desarrollo de deportes de playa.

La infraestructura tendrá medidas reglamentarias y estará preparada para la práctica de beach vóley, beach handball y fútbol playa. Además, permitirá disponer de hasta tres canchas de beach vóley en simultáneo.

El proyecto contempla la adecuación integral del predio, con un nuevo sistema de drenaje, veredas perimetrales, tribunas metálicas, cerramiento, iluminación e instalaciones sanitarias y eléctricas.

La obra cuenta con una inversión superior a los $257 millones, equivalente a unos US$160.000, financiada con fondos provinciales. A fines de julio, el gobernador Alberto Weretilneck entregó un aporte de $40 millones al intendente Marcos Castro para iniciar la construcción.

Cuándo estarán terminadas las obras

Desde el Municipio esperan que las distintas intervenciones en el Parque Ferreira estén concretadas antes de la temporada de verano. Sin embargo, Casadei evitó establecer una fecha definitiva de finalización y señaló que pueden surgir imprevistos durante la ejecución.

El funcionario reconoció que los trabajos y los cerramientos» generan molestias en un sector muy transitado», pero pidió «paciencia» a los vecinos mientras avanzan las obras.