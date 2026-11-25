La búsqueda de viviendas más eficientes, confortables y con menores tiempos de ejecución impulsa la incorporación de nuevas tecnologías en la arquitectura. Entre ellas, la construcción con paneles de poliestireno expandido (EPS) y mallas de acero se presenta como una alternativa a la mampostería tradicional.

Según publicó Chacabuco en Red, profesionales de la construcción implementaron recientemente este sistema en una vivienda modelo de 100 metros cuadrados, cuyo montaje de paneles se completó en apenas una semana, una vez ejecutada la platea.

La propuesta combina componentes industrializados con técnicas de obra húmeda y busca optimizar tanto los recursos como los plazos de ejecución.

Cómo funciona el sistema constructivo que reemplaza al ladrillo

La tecnología utiliza paneles compuestos por un núcleo de poliestireno expandido, conocido popularmente como telgopor, ubicado entre dos mallas de acero vinculadas mediante conectores.

Una vez instalados y realizados los refuerzos correspondientes, los paneles reciben un revestimiento cementicio estructural que permite conformar los muros de la vivienda.

El resultado es una estructura que combina resistencia mecánica y aislación térmica, sin necesidad de recurrir a la mampostería convencional.

A diferencia del steel framing, este sistema no es completamente seco, ya que requiere la aplicación de material cementicio durante la obra.

Cuáles son las ventajas de construir con paneles de EPS

Entre las principales características de esta tecnología se encuentran:

Rapidez constructiva: la industrialización de los componentes permite acelerar el levantamiento de los muros.

la industrialización de los componentes permite acelerar el levantamiento de los muros. Aislación térmica: el núcleo de poliestireno contribuye a reducir la transferencia de calor entre el interior y el exterior.

el núcleo de poliestireno contribuye a reducir la transferencia de calor entre el interior y el exterior. Eficiencia energética: puede disminuir la demanda de calefacción y refrigeración.

puede disminuir la demanda de calefacción y refrigeración. Menor generación de residuos: la planificación previa permite optimizar el aprovechamiento de los materiales.

la planificación previa permite optimizar el aprovechamiento de los materiales. Versatilidad arquitectónica: admite diferentes diseños, revestimientos y terminaciones.

admite diferentes diseños, revestimientos y terminaciones. Liviandad: los paneles son relativamente fáciles de transportar y manipular antes de recibir el revestimiento estructural.

Una alternativa para las exigencias climáticas de la Patagonia

En regiones donde las temperaturas presentan importantes variaciones a lo largo del año, la aislación térmica adquiere especial relevancia.

En la Patagonia, donde las viviendas deben responder al frío invernal, las altas temperaturas estivales y, en algunas zonas, los fuertes vientos, la calidad de la envolvente arquitectónica resulta fundamental para garantizar el confort interior.

Los paneles con núcleo aislante pueden contribuir a mantener temperaturas interiores más estables, siempre que estén acompañados por un diseño adecuado de las aberturas, cubiertas y encuentros constructivos.

Qué tener en cuenta antes de construir una casa sin ladrillos

Aunque estos sistemas ofrecen ventajas, su elección requiere una evaluación profesional que contemple las características del terreno, las condiciones climáticas y las exigencias estructurales.

También es importante verificar las certificaciones técnicas, el comportamiento frente al fuego, la disponibilidad de mano de obra capacitada y el cumplimiento de las normativas municipales.

El costo final dependerá de la superficie, la complejidad del diseño, los materiales y las terminaciones elegidas.

Más que reemplazar definitivamente al ladrillo, estas tecnologías amplían las posibilidades de la arquitectura contemporánea, con propuestas que buscan reducir los tiempos de construcción y mejorar la eficiencia energética de las viviendas.