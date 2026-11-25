La Policía de Río Negro secuestró cuatro vehículos que tenían pedidos de secuestro vigentes durante inspecciones realizadas en dos desarmaderos de General Godoy y Cervantes. Los procedimientos estuvieron a cargo del Departamento de Sustracción de Automotores (DSA), que verificó aproximadamente 120 rodados mediante consultas en bases de datos oficiales.

Entre los elementos detectados había un Renault Twingo requerido por la Policía de Neuquén, dos motocicletas con pedidos por robo en General Roca y un conjunto de chasis y motor de una Toyota Hilux SW4 sustraída en esa misma ciudad. Los vehículos quedaron a disposición de la Justicia.

El primer hallazgo fue en un establecimiento de Godoy

El primer operativo se desarrolló en un desarmadero ubicado a la vera de la Ruta Nacional 22, en la zona de chacras de General Godoy. Allí, el personal especializado trabajó junto con efectivos de la Subcomisaría 65° y realizó inspecciones sobre los rodados, además de consultar los registros de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Durante esas verificaciones, los policías detectaron un Renault Twingo que registraba un pedido de secuestro emitido por la Policía de la provincia de Neuquén. El automóvil fue incautado para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Dos motos y partes de una camioneta robada en Roca

El segundo procedimiento se llevó adelante en Cervantes, con la participación de efectivos de la Comisaría 22°. En ese establecimiento se encontraron otros tres elementos con requerimientos judiciales: una motocicleta KTM 250cc., una Bajaj Dominar D400 y un conjunto de chasis y motor correspondiente a una Toyota Hilux SW4.

De acuerdo con la información policial, la KTM tenía un pedido de secuestro por robo solicitado por la comisaría Tercera de Roca el 12 de octubre de 2022. La Bajaj Dominar, en tanto, había sido robada en jurisdicción de la Comisaría 31° de esa ciudad el 31 de agosto de 2026.

El conjunto de chasis y motor de la Toyota Hilux SW4 también era buscado por la Policía de Río Negro. El pedido de secuestro por robo había sido emitido por la Comisaría 3° de Roca el 7 de septiembre de 2024.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia

Los procedimientos permitieron detectar cuatro vehículos vinculados con distintos hechos delictivos a partir de los controles realizados en ambos establecimientos y del cruce de información con registros oficiales.

Las actuaciones quedaron sujetas a las intervenciones judiciales correspondientes. Mientras tanto, se avanzará con las medidas destinadas a determinar la procedencia de los elementos secuestrados.