Las autoridades administrativas de ambos organismos expusieron sus previsiones financieras ante la comisión de Hacienda.

Los proyectos de presupuesto de los poderes Legislativo y Judicial de Neuquén recibieron ayer el aval de la comisión de Hacienda. Las iniciativas, que contemplan recursos por más de $610.000 millones (USD 377,7 millones), quedaron en condiciones de ser debatidas en el recinto.

La comisión, presidida por la diputada Zulma Reina (Comunidad), recibió a las autoridades de ambos organismos, en la jornada detallaron el origen de los recursos, la distribución del gasto y las inversiones previstas para 2027.

El presupuesto del Poder Legislativo obtuvo despacho por mayoría, con ocho votos afirmativos, aportados por los bloques Comunidad, PRO-NCN, MPN, Fuerza Libertaria, Avanzar y Juntos. En contra se pronunció el MTS-FIT-U.

Por su parte, la propuesta del Poder Judicial recibió el respaldo unánime de la comisión, con el acompañamiento de Arriba Neuquén.

La Legislatura mantendrá los 618 cargos

La prosecretaria Administrativa, Ayelén Gómez, presentó un cálculo de ingresos y egresos de $101.616 millones (USD 62,9 millones). La planificación se estructura en tres ejes: la distribución de los recursos disponibles, el mantenimiento de la planta de personal y la modernización de la gestión y conservación edilicia.

El organismo conservará los 618 cargos actuales, de los cuales 378 corresponden a planta permanente. “La máxima autoridad de este Poder estableció como política pública mantener los cargos, por lo que para el ejercicio 2027 se mantiene inalterada esa partida”, explicó Gómez.

Los gastos en personal y contratos ascenderán a $84.408,7 millones (USD 52,3 millones), lo que representa el 83,1% del presupuesto total. Le siguen los servicios no personales, con $12.670,2 millones, y los bienes de consumo, con $2.769,5 millones.

La propuesta comprende 18 programas. Las principales asignaciones corresponden a la formación y sanción de normas, con $31.656,7 millones; la gestión administrativa y de control, con $23.251,6 millones; y la conducción superior, con $11.702,2 millones.

En tanto, las partidas destinadas a la conservación de los edificios de calle Leloir y avenida Olascoaga sumarán $13.795,4 millones. La sede legislativa cumplirá 20 años de antigüedad en 2027, por lo que se proyecta realizar un mantenimiento integral de sus instalaciones.

Respecto de los ejercicios anteriores, Gómez señaló que la ejecución presupuestaria alcanzó el 91,16% en 2025. En octubre de este año se ubicó en el 73,98%, mientras que para diciembre se proyecta un cierre del 96,87%.

El Poder Judicial proyecta un incremento del 17%

La administradora general del Poder Judicial, Karina Reina, presentó una previsión de recursos y gastos de $508.910 millones (USD 315,1 millones). El monto representa un incremento del 17% respecto del cierre estimado de 2026.

La partida destinada a personal será de $461.110 millones (USD 285,5 millones), equivalente a aproximadamente el 91% del total. El organismo mantendrá su estructura de 2.549 agentes.

Durante la exposición, Reina precisó que las proyecciones presupuestarias no contemplan partidas para incrementos salariales durante el próximo año.

La planificación busca dar continuidad a las políticas de modernización institucional, fortalecer la comunicación y ampliar el acceso a la justicia en el territorio provincial.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, los servicios básicos, alquileres, limpieza, vigilancia, licencias de software y mantenimiento concentrarán el 79% de los fondos destinados a ese concepto.

Para obra pública se estima una inversión de $2.300 millones (USD 1,4 millones). Entre los proyectos se encuentra la construcción del Juzgado de Paz de Taquimilán, por $300 millones, y la continuidad de las remodelaciones de los edificios judiciales de calle Rivadavia, en la capital neuquina, y de Plottier.

De dónde provienen los fondos de ambos poderes

Una de las principales diferencias entre las propuestas radica en sus fuentes de financiamiento. En el caso de la Legislatura, el 98% de los ingresos provendrá de la coparticipación de impuestos nacionales.

El Poder Judicial, en cambio, estima recibir $255.982 millones (USD 158,5 millones) del Tesoro provincial, $240.928 millones de la coparticipación federal y $12.000 millones de las tasas de Justicia.

En este contexto, Reina planteó la necesidad de revisar la normativa que determina el porcentaje de coparticipación asignado al organismo, vigente desde 1992.

“Nos nutrimos de un recurso que viene en caída en términos reales”, sostuvo la administradora. La funcionaria señaló que, durante los últimos años, la Justicia amplió su presencia territorial y asumió nuevas responsabilidades derivadas de la sanción de distintas leyes.

“Corresponde una revisión para evaluar si el servicio de justicia se puede nutrir de ese ingreso”, concluyó.

Con el despacho de la comisión de Hacienda, ambos proyectos quedaron en condiciones de ser debatidos en el recinto, donde los diputados deberán definir su aprobación definitiva antes del inicio del próximo ejercicio financiero.