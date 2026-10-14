Prorrogan la prisión preventiva para los cuatro imputados por el homicidio en ocasión de robo en Allen

Cuatro hombres acusados de participar en el brutal homicidio de un joven en Allen continuarán detenidos bajo prisión preventiva hasta el próximo 16 de noviembre. Así lo determinó el juez de garantías Julio Martínez Vivot tras hacer lugar a la solicitud presentada por el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de unificar los plazos de las medidas cautelares de todos los acusados y avanzar con diligencias clave que aún restan completar.

La fiscal del caso, Verónica Villarruel, argumentó durante la audiencia que la permanencia de los imputados en prisión resulta fundamental para garantizar la realización de pericias y evitar el entorpecimiento de la investigación preparatoria.

Pactaron la venta de una moto y lo emboscaron

El trágico hecho investigado ocurrió el pasado 13 de agosto en un domicilio de la ciudad de Allen. La víctima acudió al lugar para concretar la venta de su motocicleta, una transacción que había pactado durante los días previos a través de mensajes con uno de los acusados.

Según la reconstrucción efectuada por la fiscalía los cuatro imputados arribaron a la escena a bordo de dos motocicletas y sorprendieron e increparon a la víctima cuando se encontraba sobre la vereda.

Con la clara intención de perpetrar el robo, uno de los agresores le disparó a quemarropa. El proyectil le atravesó el tórax y le dañó grandes vasos sanguíneos, lo que le produjo una hemorragia masiva y la muerte en el lugar.

Antes de darse a la fuga, le sustrajeron la motocicleta marca Yamaha y un teléfono iPhone 11 que llevaba entre sus ropas.

Grabaciones de vecinos y ruedas de reconocimiento



Durante la audiencia, la fiscalía detalló los avances del legajo. Entre las pruebas recolectadas figuran imágenes de cámaras de monitoreo públicas y privadas que permitieron reconstruir el itinerario de los sospechosos e identificar sus rostros. Además, se sumó una filmación realizada por una vecina que captó el momento exacto del ataque, junto con declaraciones testimoniales y peritajes sobre elementos secuestrados.

Villarruel enfatizó que aún restan realizar ruedas de reconocimiento pendientes respecto de los imputados, medida determinante para consolidar la acusación antes del vencimiento fijado para mediados de noviembre.

Calificación legal y postura de la defensa

La Fiscalía le atribuye a los cuatro sospechosos la coautoría de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causa —cometido para asegurar la impunidad del robo—, en concurso real con robo en lugar poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego (artículos 41 bis, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 y 167 inc. 2 del Código Penal).

Respecto a las defensas, el abogado Federico Diorio no se opuso a la prórroga planteada por la fiscalía, aunque solicitó la detención domiciliaria con tobillera electrónica para su asistido debido a problemas de salud de la madre del acusado.

Por su parte, el defensor oficial Miguel Salomón coincidió en la vigencia de los riesgos procesales y no objetó el pedido fiscal.

Con la resolución del juez Martínez Vivot, los cuatro acusados permanecerán privados de la libertad mientras el Ministerio Público Fiscal ultima las medidas de prueba de cara a la nueva audiencia de revisión programada para el 16 de noviembre.