Quién es el hombre de Roca que figura en la lista de los 37 criminales expulsados de México hacia Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos tomó en su custodia a un total de 37 fugitivos que fueron expulsados desde México y uno de ellos es argentino, pero el caso tomó mayor repercusión cuando se confirmó que el hombre era oriundo de la ciudad rionegrina, General Roca.

El operativo en el que quedó involucrado el roquense constituye uno de los operativos de mayor transferencia de este tipo realizada por el país azteca. Los detenidos están vinculados a casos como trata de personas, traficantes de armas y miembros de peligrosos carteles de droga.

Quién es el hombre de Roca que fue expulsado de México

El rionegrino deportado de México fue identificado como Manuel Ignacio Correa, quien operaba bajo el alias «El Argentino».

El hombre tiene aproximadamente 44 años, es un empresario y fue enviado al Distrito Este de Kentucky con una pena potencial que podría ser de hasta 20 años de prisión.

Según pudo saber este medio, el hombre trasladado a Kentucky habría estudiado en Roca en un colegio religioso y partió a México muy joven, con un familiar, que luego retornó a la ciudad rionegrina. Correa se quedó a vivir en México desde entonces.

Foto: La Nación

Correa tenía residencia en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México y según lo difundido por medios nacionales, antes de su detención figuraba como socio de la firma «Servicios Ejecutivos del Sur Sociedad por Acciones Simplificada», inscrita en julio de 2019 en Río Negro.

El sitio mexicano, La Vanguardia, precisó el Correa fue detenido como presunto implicado en lavado de dinero vinculado a redes del narcotráfico. Además indicaron que su trasladado se alinea con casos contra financiamiento ilícito en apoyo a organizaciones criminales.