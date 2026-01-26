Un hombre de Roca es uno de los 37 criminales expulsados de México hacia Estados Unidos

El pasado miércoles Estados Unidos confirmó que tomó bajo custodia a 37 fugitivos de México que enfrentan una variedad de cargos criminales federales en todo el país. Entre los detenidos, figuraba un hombre argentino, quien es un empresario oriundo de General Roca.

Según informó el Departamento de de Justicia de EE.UU., entre la lista de deportados figuran personas vinculadas a la trata de personas, traficantes de armas y miembros de peligrosos carteles de droga.

En este último item, detallaron que se encuentran incluidos el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas) y el Cártel del Golfo.

Se trata de la mayor transferencia que realiza México en marco de la Ley de Seguridad Nacional para expulsar fugitivos a Estados Unidos. Las anteriores habían sido el pasado 27 de febrero de 2025 (29 fugitivos) y el pasado 12 de agosto de 2025 (26).

Foto: Gentileza Departamento de Justicia de Estados Unidos.

«Agradecemos al Gobierno de México su apoyo. La DEA seguirá impulsando, junto con nuestros socios estadounidenses e internacionales, el desmantelamiento de estos cárteles terroristas, la interrupción del suministro de fentanilo y la salvación de vidas estadounidenses«, destacaron las autoridades norteamericanas en un comunicado.

Quién es el hombre de Roca que fue deportado a Estados Unidos como fugitivo

Según la lista que difundió la fiscal general Pamela Bondi, entre los 37 fugitivos se encuentra un hombre oriundo de General Roca. Se trata de Manuel Ignacio Correa, quien operaba bajo el alias «El Argentino».

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, Correa es un empresario de 44 años que vivía en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtécmoc, más precisamente en Colonia Roma Norte, según figura en los expedientes de Río Negro.

En la provincia, figuraba como socio de la sociedad denominada “Servicios Ejecutivos del Sur Sociedad

por Acciones Simplificada”, la cual fue oficializada en julio de 2019.

Desde la Justicia estadounidense no detallaron los cargos contra el fugitivo de nacionalidad argentina: sin embargo, si detallaron que fue deportado al Distrito Este de Kentucky y que será enjuiciado con una posible pena de 20 años de prisión.