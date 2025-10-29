Después de frizarlo, la Legislatura aprobó el pliego de Rivero y Rincón de los Sauces se queda sin fiscal

La abogada terminó primera en el orden de mérito del concurso con un puntaje de 55,35 sobre 100. Foto Matías Subat.

La Legislatura aprobó por amplia mayoría la designación de Rocío Rivero como fiscal de Neuquén. Su nombramiento estuvo un mes «en reposo»: fue entrevistada en la comisión de Asuntos Constitucionales en septiembre y recién hoy se votó en el recinto. En el medio el Tribunal Superior de Justicia la apartó de una causa por abuso sexual.

El pliego de Rivero cosechó 23 votos positivos y sólo 2 negativos: el de Andrés Blanco, del bloque de izquierda, y el de la libertaria Brenda Buchiniz. Ninguno expuso los motivos del rechazo, aunque se sabe que el diputado nunca acompaña las designaciones judiciales salvo que sean de la defensa pública.

Rivero llegó a la provincia en 2020 proveniente de Entre Ríos. Ganó el concurso para ser fiscal de Rincón de los Sauces, cargo que ahora abandonará para cumplir la misma función pero en la capital. El compromiso que asumió es que se encargará de hacer los juicios que ya fueron elevados en aquella ciudad.

La funcionaria había sido denunciada ante el jurado de enjuiciamiento, que es el mecanismo constitucional para imponer sanciones. La comisión especial desestimó la presentación.

Junto a este pliego la Legislatura trató el de Emilia Mayer, que ganó el concurso para ser defensora civil de la Cuarta Circunscripción, con asiento de funciones en San Martín de los Andes. Fue designada por unanimidad.

La Cámara volvió a sesionar luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre que frenó por completo el trabajo en comisiones.