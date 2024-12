Ratifican la condena contra 46 personas por la usurpación de un terreno privado en El Bolsón

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó un planteo de la defensa y ratificó la condena contra 46 personas por una usurpación en El Bolsón que ocurrió en 2020, en un lote privado.

El máximo tribunal de la provincia rechazó sin sustanciación la queja interpuesta por el abogado Daniel Bauza, defensor de los 46 imputados en la causa.

La usurpación ocurrió en el barrio Luján de El Bolsón, en un predio ubicado en la avenida Patagonia Argentina, entre Callejón Quemquentreu y callejón Los Enebros, en cercanías del aeropuerto de El Bolsón.

La toma ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2020 cuando los condenados aprovecharon la ausencia de las propietarias del terreno para instalar carpas y casillas de madera y chapa.

Esto derivó en una causa judicial que en el 19 de septiembre de 2023 tuvo sentencia del juez José Bernardo Campana. El magistrado de la Tercera Circunscripción Judicial absolvió del delito de usurpación a 52 personas.

Esta decisión de Campana, en marzo de este año, a pedido de la fiscalía, cargo de Francisco Arrien, y la querella que representa a las dueñas del predio, Susana Barría y Nora Gutiérrez, apelaron ante el Tribunal de Impugnación (TI) la decisión del juez unipersonal.

El TI decidió entonces, a partir del voto rector del juez Adrián Zimmermann, hacer lugar a las impugnaciones planteadas por la Fiscalía y la querella y declarar culpables del delito de usurpación a 46 imputados en la causa.

A cuánto se condenó a los imputados de usurpación en El Bolsón

Más tarde, en mayo, se dictó «la pena a la pena a un año y tres meses de prisión de ejecución condicional, con costas, por haber sido declarados autores penalmente responsables del hecho que fuera materia de acusación y debate, configurativo del delito de usurpación».

Tras esta decisión la defensa, a cargo del letrado Bauza, impugnó nuevamente ante el TI, que volvió a rechazar sus planteos y confirmar su propia sentencia de culpabilidad.

Finalmente la defensa planteó un recurso de impugnación extraordinario que también fue denegado en octubre pasado.

Ante esto el abogado particular de los condenados recurrió en queja al Superior Tribunal de Justicia, que analizó el caso y que a comienzos de diciembre rechazó la impugnación por considerar que no planteaba nuevos argumentos para refutar la decisión del TI de no hacer lugar a sus planteos. Es esta forma quedó confirmada la sentencia contra los 46 imputados por la usurpación.

Los condenados por la usurpación son Julio Cesar Acevedo, Néstor Julián Acevedo, Yamila Evelyn Águila, José Alberto Anti, Laura Patricia Anti, Marcela Alejandra Anti, Miguel Sergio Anti, Graciela Del Valle Canavire, Celinda Mercedes Cayuleo, José Humberto Cayuleo, Leonardo Hernán Giménez, Amanda Daniela González, Laura González, Rita Belén González, Adrian Alejandro Gutiérrez, Víctor Daniel Huenuqueo, Lucas Damián Jaramillo, Francisco Victorino Loncón, Reinaldo Benito López, José Rolando Martínez, Luis Miguel Miranda, Wanda Mailen Monsalve, Agustín Sebastián Nahuelpán, Marcelino Nahuelpán, Marina Rafaela Nahuelpán, Carlos Alfredo Nahuelquir, Germina Nahuelquir, Luz Anahí Nahuelquir, Antonella De Los Ángeles Oyarzo, Fredy Roberto Oyarzo, Gabriel Pericich, Enzo Jonathan Quilaqueo, Andrea Denis Reyes, Tania Abigail Reyes, Lucas Adrián Riffo, Natalia Haydee Riffo, Pablo Maximiliano Riffo, Richard Nicolás Riffo, Anahí Salazar, Néstor Agustín Salazar, Segundo Celestino Salazar, Juliana Beatriz Sánchez, Víctor Enrique Suarzo, Camila Daiana Belén Vergara, Héctor Adrián Yáñez y Rodrigo Gastón Riffo.