Reabren un juicio contra una mujer que había sido absuelta por homicidio en Junín de los Andes

En Junín de los Andes comenzó este lunes un nuevo juicio a una mujer que había sido absuelta en agosto de 2024 por matar a su pareja en un contexto de violencia de género. La instancia se reabrió luego de que el Tribunal de Impugnación de Neuquén anulara la sentencia y ordenara repetir el proceso.

El hecho por el cual la mujer está nuevamente sentada en el banquillo ocurrió el 24 de diciembre de 2022, cuando, tras una fuerte discusión, tomó un cuchillo tipo serrucho y le provocó una herida a su pareja que le causó la muerte.

Una absolución que fue anulada

En el primer juicio, las juezas Laura Barbé, Leticia Lorenzo y el juez Juan Pablo Balderrama habían entendido que se habían cumplido los requisitos de la legítima defensa. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que la reacción de la acusada debía «entenderse en el marco de un ciclo de violencia que limitó sus opciones y aumentó su percepción del peligro».

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló la decisión. En octubre del año pasado, un tribunal de impugnación integrado por Florencia Martini, Estefanía Sauli y Federico Sommer declaró la nulidad de la sentencia absolutoria al considerar que no se había sustentado en una «valoración razonable de la prueba producida».

Un nuevo proceso hasta el jueves

El nuevo debate oral comenzó este lunes y se extenderá hasta el jueves. Estará a cargo de los magistrados Eduardo Egea, Diego Chavarría Ruiz y Vanesa Macedo Font. La mujer enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación.

La defensa insistirá en que el hecho se produjo en el marco de una agresión ilegítima por parte de la víctima y que la acusada actuó en defensa propia. El tribunal deberá determinar si aquella noche de diciembre la mujer reaccionó para proteger su vida o si incurrió en un exceso punible.