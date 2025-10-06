Estafas en Neuquén y Cipolletti: una mujer gastó $13 millones con tarjetas que no eran suyas

La mujer gastó más de $13 millones con tarjetas que no eran suyas. Ya tenía antecedentes por estafas similares.

Una mujer fue acusada este fin de semana por haber realizado compras millonarias en distintos comercios de Neuquén y Cipolletti utilizando tarjetas de crédito que no le pertenecían. La fiscal del caso, Valeria Panozzo, formuló cargos en una audiencia desarrollada el sábado y pidió su prisión domiciliaria por riesgo de fuga.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, la imputada habría ejecutado una serie de maniobras de defraudación entre septiembre de 2023 y junio de 2025. El monto total estimado de las estafas asciende a más de 13 millones de pesos, invertidos en productos de distintos rubros, desde indumentaria y electrodomésticos hasta porcelanatos.

Compras millonarias y comercios involucrados

Entre el 24 y 25 de septiembre de este año, la mujer realizó 13 operaciones en locales de Cipolletti y de Neuquén, por un total aproximado de $13.260.000. Las compras se concretaron en un local de ropa, una casa de electrodomésticos, una farmacia, una sucursal de supermercado y un comercio de porcelanatos, entre otros.

Panozzo calificó los hechos como «estafa mediante el uso de tarjeta de compra, dos hechos en concurso real y en calidad de autora», según los artículos 173 inciso 15, 172 y 45 del Código Penal.

Antecedentes y nuevas causas

Durante la audiencia, la fiscal detalló que la acusada ya había cumplido una condena anterior por delitos similares y que actualmente se encuentra bajo investigación en varias causas vinculadas. En dos de esos legajos, que ya estaban avanzados, también se le formularon cargos.

Uno de los hechos ocurrió el 19 de octubre de 2023, cuando la mujer compró indumentaria por $184.600 en un local de calle Roca de Neuquén, utilizando una tarjeta adicional a nombre de otra persona. El otro episodio fue el 9 de junio de 2025, cuando defraudó al comercio Chaperman por $803.800 mediante una técnica de pago similar.

En todos los casos, la fiscalía encuadró su accionar como defraudación especial por el uso de tarjetas de crédito o débito ajenas, en calidad de autora.

Riesgo de fuga y prisión domiciliaria

Dado que la imputada acumula varios procesos en curso y cuenta con antecedentes penales, la fiscal Panozzo solicitó al juez que impusiera la prisión domiciliaria por el plazo de dos meses. La medida fue requerida con consigna policial hasta la colocación de una tobillera electrónica, y luego con control mediante rondines.

El juez de garantías Lucas Yancarelli aceptó el pedido, tuvo por formulados los cargos en las tres investigaciones y fijó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa de investigación preparatoria.

El Ministerio Público Fiscal continuará recabando pruebas para determinar el alcance total de las maniobras y la posible existencia de cómplices o vínculos con otras redes de estafas similares. La defensa no se opuso a las medidas cautelares, mientras la acusada permanecerá bajo custodia en su domicilio.