Rechazaron que Carlos Soñé, condenado por el abuso de un niño tenga más salidas y menos controladas

Carlos Soñé es el hombre que fue condenado a 30 años de prisión efectiva, por haber abusado de un niño de 3 años y como consecuencia de las heridas, murió. Ocurrió en Cutral Co. El condenado tiene salidas transitorias y, a través de su defensa, solicitó que se amplíen esos permisos y que los controles que tiene se disminuyan. Un tribunal de revisión ratificó la decisión que tomó una jueza de Garantías, para que la situación quede tal como hasta ahora, sin cambios.

La medida que ratificó lo resuelto por la magistrada de Garantías, Carina Álvarez la adoptó el tribunal de revisión que conformaron los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y la jueza Carolina García, tal como se informó.

En este sentido, se indicó que el martes último se hizo una audiencia que solicitó la defensa del condenado Carlos Soñé. La defensa del hombre planteó que se anule el informe emitido por la dirección de Población Judicializada y que se haga un nuevo.

El objetivo de la defensa de Soñé era que se pueda ampliar el régimen de salidas transitorias que ya cuenta Soñé y para que se disminuyan los controles que tiene. En esa audiencia, la jueza Álvarez resolvió rechazar la solicitud y se pronunció porque se mantuviera tal cual como hasta ahora. Soñé tiene dos salidas de 12 horas y una de 10 horas por mes y con custodia policial permanente.

El informe que la defensa pide que se anule, describe que, a pesar de contar con buena conducta en el penal, Soñé no mostró signos de arrepentimiento, ni remordimiento con respecto a los actos de pedofilia con rasgos de sadismo que cometió, de acuerdo a lo informado.

El tribunal respaldó la decisión de la jueza Álvarez para que se continúe con el actual regimen de salidas transitorias.

La víctima fue un niño de tres años

Carlos Soñé fue condenado a 30 años de prisión efectiva en noviembre de 2004. El delito que purga fue la violación de un niño de tres años, quien como consecuencia de las lesiones murió. La víctima era hijo de la pareja de Soñé, con quien convivían en una casa del barrio parque industrial, en Cutral Co.

El hecho provocó una profunda conmoción y movilización en la comunidad de las dos ciudades. Las marchas se organizaron en varias oportunidades ni bien se conoció lo ocurrido.

Luego se conformó una organización denominada Justicia por Franquito Alonso, que es el nombre de la víctima, que se mantuvo alerta y visibilizó los lugares donde Soñé tenía previsto cumplir con las salidas transitorias que consistían en la visita a su madre. Esto fue en julio de 2019.