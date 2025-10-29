Quemaron 20 kilos de cocaína secuestrada en todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén

Un total de 20 kilos de cocaína y un remanente de cannabis fueron incinerados este miércoles en el cementerio central de la capital neuquina, en un operativo conjunto entre las justicias federales de Río Negro y Neuquén. La quema incluyó 18 kilos de cocaína incautados en territorio rionegrino y 2 kilos en Neuquén, junto con un remanente de marihuana secuestrada en ambas jurisdicciones.

Se trató de la segunda destrucción de estupefacientes que se realiza en la región dentro de los primeros once meses de implementación del nuevo sistema acusatorio federal. El procedimiento fue supervisado por equipos fiscales de ambas provincias y contó con la colaboración del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén y del municipio neuquino, que facilitó los hornos crematorios para la tarea.

Del total de droga eliminada, 10 kilos provenían de un operativo reciente en General Roca, mientras que Neuquén aportó una cantidad menor debido a que ya había realizado una quema tiempo atrás. “El valor total del material destruido asciende a 1.250 millones de pesos”, confirmó a Diario Río Negro el fiscal general Fernando Arrigo, a cargo de la Fiscalía de Coordinación del Distrito General que integran ambas provincias.

La destrucción fue realizada por Gendarmería y personal municipal del cementerio de Neuquén. Foto: Flor Salto

“Un trabajo a pulmón y en coordinación”

Durante el operativo, Arrigo destacó la labor conjunta de las fiscalías federales y provinciales. “Verdaderamente es un trabajo que están haciendo todos ellos, diría a pulmón, conjuntamente con los fiscales de la provincia”, afirmó. Consultado sobre la coexistencia de distintos modelos en la lucha contra el narcotráfico, señaló que el objetivo es “hacer un uso eficiente de los recursos del Estado, no duplicar pericias y tratar de ser lo más rápido posible”.

El fiscal consideró además que la desfederalización del abordaje del narcotráfico en Neuquén es “algo positivo” y que puede “convivir perfectamente con el sistema acusatorio”. En ese sentido, remarcó que ambos equipos trabajan en coordinación y se capacitan para investigar delitos conexos que surgen del circuito de compra y distribución de drogas.

El Fiscal General de Neuquén, José Gerez junto a los fiscales federales Rebolledo, Zanona y Arrigo. Foto: Flor Salto

“La violencia en la calle muchas veces comienza con el adicto que sale a robar o el dealer que está vendiendo y quiere marcar territorio. En ese punto, la parte lesiva del delito de violencia e inseguridad local es el narcomenudeo”, explicó. También señaló que la dinámica del narcotráfico cambió y que las investigaciones requieren nuevas herramientas: “Antiguamente en un allanamiento se buscaba un teléfono o una notebook; ahora también hay que buscar los tokens de criptomonedas”, advirtió.

Coordinación federal y desafíos periciales

Uno de los principales desafíos en las causas por narcotráfico es la capacidad técnica para el muestreo y análisis de las sustancias incautadas. Sobre este punto, Arrigo precisó que el testeo es un recurso costoso que debe emplearse con prudencia. “Si se secuestra un kilo de cocaína y se hace un test orientativo, y la defensa del imputado acuerda una condena abreviada, no es necesario avanzar con análisis más complejos”, explicó.

Sin embargo, aclaró que cuando se busca establecer la trazabilidad de la droga o identificar vínculos dentro de una organización, “sí mandamos a peritar”. Para esos casos, precisó que tanto la provincia como el Estado nacional cuentan con un sistema de coordinación para el uso del cromatógrafo de cocaína, aunque advirtió que los insumos “son costosos y deben importarse, por lo que se reservan para causas que lo requieran”.

Durante la quema Gendarmería aplicó reactivos para confirmar que era cocaína y marihuana. Foto: Flor Salto

El fiscal general del Ministerio Público de Neuquén, José Geréz, también participó del operativo junto a la asistente letrada Mariana Querejeta, coordinadora del área de microtráfico. Geréz valoró el trabajo articulado entre las estructuras federal y provincial, destacando la “fluida relación logística entre ambos sistemas”, lo que permite cruzar datos, prevenir delitos y facilitar los procesos de secuestro y destrucción.

Del operativo participaron activamente el fiscal Matías Zanona, de la Unidad de Delitos Complejos y Atención Inicial de Roca; Vanesa Rebolledo Venencio, fiscal a cargo de Casos Sencillos en Neuquén; Ángela Cecilia Pagano Mata, responsable del área de Casos Complejos, y el fiscal auxiliar Ignacio Oller.

Con esta segunda quema, la Justicia Federal cerró el primer año operativo del nuevo sistema acusatorio en la región, mostrando un proceso de vinculación en la política de combate al narcotráfico y crimen organizado en el norte de la Patagonia.