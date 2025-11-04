Tres médicos imputados por mala praxis tras la muerte de una paciente en Cipolletti

Una paciente de Cipolletti a quien atendieron tres médicos distintos durante su estancia en una clínica privada sufrió el peor de los desenlaces. Luego de su muerte, familiares denunciaron la situación y ahora el Ministerio Público Fiscal investiga los hechos como un presunto caso de mala praxis.

Los médicos acusados fueron imputados hoy en una audiencia de fomulación de cargos por solicitud del fiscal jefe Santiago Gabriel Márquez Gauna. Se trata de dos varones y una mujer médicos residentes de distintas ciudades del Alto Valle, Cipolletti, Fernandez Oro y Roca.

Todo ocurrió en una clínica privada de la ciudad de Cipolletti entre fines del 2024 y los primeros días del 2025. Los hechos que habrían desencadenado la muerte de la mujer habrían ocurrido entre el 30 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre.

Pusieron a la mujer en «una situación de riesgo»

Según la acusación, los tres médicos (de guardia y de sala de internación) pusieron a la mujer denunciante «en una situación de riesgo» al no advertir que el cuadro de clínico con el que llegó esos días.

La paciente tenía «diarrea, debilidad general y dolor abdominal todo ello asociado a una infección severa (sepsis)» y la falta de atención adecuada habría contribuido al agravamiento de su cuadro hasta desencadenar en su muerte el 2 de enero de 2025 por fallo multiorgánico.

Entre otros hechos, se acusa a los médicos de haber dado el alta a la paciente pese a registrar anormalidades del latido cardíaco y recibir resultados de laboratorio anormales.

A las horas, la mujer regresó con los mismos síntomas y la atendió una de las imputadas, quien «omitió sugerir internación, interconsultas, estudios de complejidad o pautas de alarma, indicando sólo tratamientos sintomáticos».

El delito que se acusa a los médicos

El fiscal indicó que ninguno de los tres profesionales advirtió ni el control ni el intercambio de información durante sus funciones, la progresión de un cuadro clínico grave, sumado a que omitieron su internación o el tratamiento focalizado, en su defecto, de la incipiente sepsis.

El proceder de los imputados constituye el delito de «lesiones culposas graves» y los tres profesionales de la salud serían responsables a título de co-autores (articulos 94 y 45 del Código Penal), según la acusación pública.

La querella, que representa al hijo de la víctima, adhirió a los hechos descritos por el fiscal y la calificación legal provisoria. En tanto, los abogados defensores no se opusieron a la acusación, aunque alegaron que la evolución negativa de la paciente está vinculada a una situación crónica de base.

Finalmente, el juez de Garantías dio por formulados los cargos y dispuso la apertura de la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.