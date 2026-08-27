Una licitación de deuda por más de $12,6 billones desafía al Gobierno con un dólar mayorista en aumento

El dólar mayorista volvió a avanzar y se afianzó por encima de los $1.500. El martes llegó a los $1.511,50 y el miércoles a los $1.514.

En medio de este incremento de la divisa, el Gobierno nacional enfrenta este jueves una licitación de deuda por más de $12,6 billones. Entre las últimas medidas económicas impulsadas por Luis Caputo estuvo el lanzamiento de un plan para fomentar los créditos hipotecarios.

Dólar y licitación de deuda

En este contexto, detrás de ese valor están los tenedores del bono dollar linked D31G6, cuyo vencimiento está previsto para fin de mes, indicó Infobae. Estos inversores fueron quienes se beneficiaron con el aumento. Detalló que el monto a vencer el lunes asciende a USD 2.595 millones, que se pagarán en pesos con el tipo de cambio de $1.514 por dólar.

La semana pasada el Tesoro llamó a canjearlos por otro bono con vencimiento al fin del mes siguiente, pero la renovación fue menor a la estimada. El Gobierno estimó que sea del 50% pero fue solo 34% de los títulos.

El medio de Buenos Aires marcó que en el Mercado Libre de cambios (MLC), la mayor demanda se vio en el monto operado de 679 millones de dólares. En esta oportunidad el Banco Central compró 61 millones de dólares.

La consultora F2 indicó que “los futuros experimentaron un salto en el volumen a 3.571.536 contratos que es el mayor registro desde el 7 de mayo de 2025. Sin embargo, el rollover explica en gran medida este salto dado que en el contrato que vence a fin de agosto se acentuó el desarme y perdió otros USD 352 millones en interés abierto que fueron más que compensados por USD 420,5 millones en nuevas posiciones abiertas en el contrato que vence a fin de septiembre”.

“Las tasas implícitas volvieron a caer y los rendimientos de los sintéticos aumentaron. En la rueda de soberanos dollar linked en BYMA (t+1) también se verificó un salto en el volumen de magnitud dado que este alcanzó los USD 1.117 millones (VN) y para encontrar un registro superior debemos retroceder hasta el 25 de junio”, agregó.

La entidad concluyó que «la demanda por renovación de cobertura fue exigente, pero estuvo bien surtida y la oferta fue suficiente como para no causar presiones en el spot habida cuenta de que, además, sobró margen para que el BCRA incremente el saldo de compras. El Gobierno logró resolver sin sobresaltos una rueda desafiante en materia cambiaria inyectando cobertura”.

Un punto que se siguió con preocupación fue lo sucedido con los bonos soberanos, que ayer registraron una caída promedio de 0,20%. Esto repercutió significamente en que el riesgo país sea 517 puntos básicos.

Por otro lado, salvo el mercado cambiario, eel resto operaron con menor volumen a la espera del resultado de la licitación de bonos de hoy, con vencimientos por $12,6 billones, que puede dar señales sobre el futuro de las tasas de interés que ayer subieron.

Plan para fomentar los créditos hipotecarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ayer un programa para estimular el crédito hipotecario utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El jefe del Palacio de Hacienda precisó que ese dinero podrá ser tomado por los bancos a través de licitaciones y solo podrá ser aplicado para préstamos para la adquisición de viviendas.

Caputo explicó que el bajo volumen de créditos hipotecarios tiene como origen el fondeo de los bancos: “Reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo”.

Para atender esta coyuntura, hasta tanto crezca el ahorro de los argentinos en las instituciones locales, se ideó un esquema que pretende movilizar fondos del FGS para incentivar la actividad en un sector clave de la economía.

La tasa mínima que deberán pagar los bancos será de UVA + 2,5% para las colocaciones a un año y de UVA + 4,5% para cinco años.

Con esta base los bancos deberán ofrecer créditos hipotecarios a una tasa máxima de UVA + 7,5%. El plazo mínimo será de 15 años y no podrán superar un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por crédito.

Un noticia favorable que marcó el Gobierno en cuanto a lo económico fue el aumento de los precios de los productos agropecuarios en los mercados internacionales, con picos que fueron los niveles más altos de los últimos tres años.

«Llegando a mitad de semana, las fuertes subas en Chicago tuvieron su correlato tanto en los precios como en el volumen operado en el mercado doméstico. El maíz continuó liderando la actividad, sosteniendo sus valores negociados en el disponible, aunque mostrando ofertas al alza en el resto de las posiciones ofrecidas. Misma tónica de precios para la soja, que continuó con su rally, con el foco puesto en las entregas cercanas y las fijaciones. Finalmente, los segmentos del trigo nuevo ganaron dinamismo, de la mano de las subas en la plaza internacional”, indicó un informe de la bolsa de Rosario.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas